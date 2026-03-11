Alerta por tormentas y granizo en Río Negro y diez provincias más : cuáles son los peores horarios para este miércoles en el Alto Valle

La inestabilidad climática se nacionaliza este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que cubre una vasta franja del país, afectando a 10 provincias desde la Patagonia hasta el extremo norte.

Sin embargo, el fenómeno cobra una relevancia crítica en el Alto Valle y el resto de Río Negro, donde se espera que las tormentas alcancen su mayor desarrollo hacia el final del día.

Mapa de alerta: ¿Qué provincias están bajo riesgo?

Además del impacto en la región valletana, el SMN advirtió sobre condiciones adversas en:

Patagonia: Casi todo Río Negro (excepto cordillera) y el este de Neuquén .

Casi todo (excepto cordillera) y el este de . Cuyo y Centro: Mendoza , San Luis y La Pampa .

, y . Norte Argentino: Sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y Corrientes.

En todas estas jurisdicciones, se espera actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.

Los peores horarios para el Alto Valle y Río Negro

Para los habitantes de Neuquén capital, Cipolletti y Roca, el riesgo se concentra en dos ventanas horarias clave: