Alerta por tormentas y granizo en Río Negro y diez provincias más : cuáles son los peores horarios para este miércoles en el Alto Valle
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió la vigilancia para este miércoles 11 de marzo. Mientras el temporal avanza sobre el norte y centro del país, casi todo el territorio rionegrino y el este de Neuquén se preparan para ráfagas de 60 km/h y caída de piedra.
La inestabilidad climática se nacionaliza este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que cubre una vasta franja del país, afectando a 10 provincias desde la Patagonia hasta el extremo norte.
Sin embargo, el fenómeno cobra una relevancia crítica en el Alto Valle y el resto de Río Negro, donde se espera que las tormentas alcancen su mayor desarrollo hacia el final del día.
Mapa de alerta: ¿Qué provincias están bajo riesgo?
Además del impacto en la región valletana, el SMN advirtió sobre condiciones adversas en:
- Patagonia: Casi todo Río Negro (excepto cordillera) y el este de Neuquén.
- Cuyo y Centro: Mendoza, San Luis y La Pampa.
- Norte Argentino: Sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y Corrientes.
En todas estas jurisdicciones, se espera actividad eléctrica frecuente, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que pueden superar los 60 km/h.
Los peores horarios para el Alto Valle y Río Negro
Para los habitantes de Neuquén capital, Cipolletti y Roca, el riesgo se concentra en dos ventanas horarias clave:
- Tarde (15:00 a 19:00): La combinación de calor y humedad disparará las celdas de tormenta. Es el horario de máximo riesgo de granizo debido a la energía acumulada en la atmósfera.
- Noche (20:00 en adelante): El frente se vuelve más generalizado. Se prevén lluvias intensas con acumulados de hasta 30 mm y ráfagas que podrían generar complicaciones en el tendido eléctrico y la vía pública.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar