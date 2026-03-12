¿Hasta cuándo sigue la alerta de tormenta? El Alto Valle se prepara para otro día de lluvia, viento y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su alerta por tormenta e informó que afectará distintas regiones de la provincia de Río Negro, entre ellas el Alto Valle. Se espera que el temporal complique la jornada, por ello acá te contamos cuáles serán las horas de mayor intensidad.

Alerta por tormenta en el Alto Valle

El organismo nacional informó que el nivel de alerta es amarillo y se anticipan tormentas aisladas que serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes, igual que las registradas el miércoles en distintas ciudades valletanas. El impacto en la jornada previa fue mayor en zonas rurales que las urbanas, por lo que no se descarta que suceda lo mismo este 12 de marzo.

El SMN remarcó que las tormentas podrían llegar acompañadas de granizo, lluvia abundante en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar o superar, los 60 km/h.

Además indicó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, que pueden ser superados localmente».

Respecto a las horas más complicadas, el organismo señaló que la tormenta se sentirá con mayor intensidad en toda la franja horaria de la noche, aunque no se descarta el registro de chaparrones aislados durante todo el día. Si bien puede que con el paso de las horas haya una nueva actualización de la alerta y el temporal se descarte, se recomienda tomar precaución a la hora de salir.

Detalles del pronóstico en Roca y Neuquén

En Roca se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Según el pronóstico, esta será la situación de este jueves:

Mañana: La temperatura estará en torno a los 20°C con una probabilidad de precipitación del 10-40%. El viento soplará desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

El viento soplará desde el sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h. Tarde: Se alcanzará la máxima de 27°C. La probabilidad de lluvia se mantiene entre el 10-40% y el viento rotará hacia el sur, manteniendo la intensidad de 13-22 km/h.

Noche: La temperatura descenderá a 25°C. Es el momento con mayor inestabilidad, ya que la probabilidad de precipitaciones sube al 40-70%. El viento continuará desde el sudeste (13-22 km/h).

Por su parte en Neuquén, también se prevé una jornada con una máxima de 27°C y una mínima de 18°C. Esto es lo que detalla el pronóstico del SMN: