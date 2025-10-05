Alerta por viento, tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo en diez provincias: las zonas afectadas este domingo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo en gran parte de Argentina este 5 de octubre.
Este domingo 5 de octubre rige una alerta por viento y tormentas en diez provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló las zonas afectadas este fin de semana.
Alerta por viento en ocho provincias: ráfagas de hasta 75 km/h
En la jornada de hoy hay una advertencia por viento en ocho provincias. Entre ellas San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca y Córdoba.
«El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h«, anunció el SMN.
Alerta por tormentas y posible caída de granizo este domingo
Hay una alerta por tormentas en Entre Ríos y Corrientes este domingo. «El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h», señalaron desde el SMN.
Además indicaron que «se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores».
Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
