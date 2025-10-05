ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Alerta por viento, tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo en diez provincias: las zonas afectadas este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo en gran parte de Argentina este 5 de octubre.

Redacción

Por Redacción

Alerta por viento en gran parte del país. Foto: Gentileza Noticias Argentinas.

Este domingo 5 de octubre rige una alerta por viento y tormentas en diez provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló las zonas afectadas este fin de semana.

Alerta por viento en ocho provincias: ráfagas de hasta 75 km/h

En la jornada de hoy hay una advertencia por viento en ocho provincias. Entre ellas San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca y Córdoba.

«El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h«, anunció el SMN.

Alerta por tormentas y posible caída de granizo este domingo

Hay una alerta por tormentas en Entre Ríos y Corrientes este domingo. «El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h», señalaron desde el SMN.

Además indicaron que «se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores».

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento

  1. Evitá actividades al aire libre.
  2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
  3. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas

Alerta

Clima

Pronóstico del Tiempo

Servicio Meteorológico Nacional

Tormentas

Viento

