Alerta por viento, tormentas, ráfagas y ocasional caída de granizo en diez provincias: las zonas afectadas este domingo

Este domingo 5 de octubre rige una alerta por viento y tormentas en diez provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló las zonas afectadas este fin de semana.

Alerta por viento en ocho provincias: ráfagas de hasta 75 km/h

En la jornada de hoy hay una advertencia por viento en ocho provincias. Entre ellas San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca y Córdoba.

«El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h«, anunció el SMN.

Alerta por tormentas y posible caída de granizo este domingo

Hay una alerta por tormentas en Entre Ríos y Corrientes este domingo. «El área será afectada por tormentas fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h», señalaron desde el SMN.

Además indicaron que «se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores».

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento