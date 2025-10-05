Domingo con ¿lluvia? y vientos fuertes en el Alto Valle: las ráfagas superarán los 70 km/h

Una jornada que transcurre con cielos variables culminará con un notable aumento de la inestabilidad en la región patagónica. La tarde y la noche se perfilan como las franjas más complejas, con la llegada de precipitaciones y el incremento de la intensidad del viento. Se invita a los residentes a extremar precauciones.



Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará un progresivo deterioro en las condiciones climáticas. Se espera que la tarde y la noche sean las franjas horarias más afectadas por la inestabilidad y el viento.

En detalle, qué dice el SMN sobre el pronóstico para la tarde de este domingo en el Alto Valle: lluvia y viento fuerte

Para lo que resta de este domingo 5 de octubre, el cielo permanecerá parcialmente nublado en toda la extensión del Alto Valle. Las temperaturas registrarán una máxima de 17°C y una mínima de 8°C. Estas condiciones se mantendrán durante toda la segunda mitad del día.

La probabilidad de precipitaciones se situará entre el 10 y el 40 por ciento, concentrándose principalmente en forma de lluvia. Este fenómeno afectará al Alto Valle de Neuquén y Río Negro, siendo más notorio en las horas vespertinas y nocturnas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables.

El viento será un factor determinante en la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 41 Km/h. La dirección predominante se mantendrá variable a lo largo de la tarde y la noche. Se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados.

Las ráfagas podrían ser particularmente intensas, alcanzando velocidades de entre 51 y 78 Km/h en varios puntos de la región. El SMN indica que estas ráfagas serán más frecuentes y potentes en las horas de mayor inestabilidad. Se recomienda precaución al circular por rutas.