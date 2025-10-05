Domingo con ¿lluvia? y vientos fuertes en el Alto Valle: las ráfagas superarán los 70 km/h
El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para una tarde con posibles lluvias y fuertes ráfagas de viento. Las condiciones se volverán inestables hacia la noche.
Una jornada que transcurre con cielos variables culminará con un notable aumento de la inestabilidad en la región patagónica. La tarde y la noche se perfilan como las franjas más complejas, con la llegada de precipitaciones y el incremento de la intensidad del viento. Se invita a los residentes a extremar precauciones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará un progresivo deterioro en las condiciones climáticas. Se espera que la tarde y la noche sean las franjas horarias más afectadas por la inestabilidad y el viento.
En detalle, qué dice el SMN sobre el pronóstico para la tarde de este domingo en el Alto Valle: lluvia y viento fuerte
Para lo que resta de este domingo 5 de octubre, el cielo permanecerá parcialmente nublado en toda la extensión del Alto Valle. Las temperaturas registrarán una máxima de 17°C y una mínima de 8°C. Estas condiciones se mantendrán durante toda la segunda mitad del día.
La probabilidad de precipitaciones se situará entre el 10 y el 40 por ciento, concentrándose principalmente en forma de lluvia. Este fenómeno afectará al Alto Valle de Neuquén y Río Negro, siendo más notorio en las horas vespertinas y nocturnas. Se recomienda llevar paraguas o impermeables.
El viento será un factor determinante en la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 41 Km/h. La dirección predominante se mantendrá variable a lo largo de la tarde y la noche. Se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados.
Las ráfagas podrían ser particularmente intensas, alcanzando velocidades de entre 51 y 78 Km/h en varios puntos de la región. El SMN indica que estas ráfagas serán más frecuentes y potentes en las horas de mayor inestabilidad. Se recomienda precaución al circular por rutas.
Comentarios