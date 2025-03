Alertan que faltan vacunas en Neuquén y hay niños que no se pueden vacunar: «Vamos a tener que postergar»

"No estamos pudiendo dar respuestas porque no tenemos vacunas", expresó Araceli Gitlein, la directora de Inmunización de Neuquén. Explicó que Nación envió a principio de año pocas dosis de vacunas, ya se agotaron y aún no hay reposición. Por esta situación debieron priorizar a algunos pacientes sobre otros y que ya hay niños que no están recibiendo vacunas.