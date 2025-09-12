«Alto festival» en Roca para mostar que la salud mental se construye y se cuida en forma colectiva
Más de 40 feriantes y cinco bandas en vivo serán parte de un festival popular que busca acompañar, incluir y abrir la conversación sobre salud mental en la ciudad. Será este domingo de 16 a 20 en el anfiteatro del Canal Grande.
Este domingo 14 de septiembre, el anfiteatro del Canal Grande (Cacho Lobello) en Roca será escenario del «Alto Festival», Todas las voces cuentan, un encuentro solidario y gratuito que propone música, feria y comunidad para mostar un tema urgente: la salud mental.
Música, feria y comunidad: «Alto festival»
La propuesta reunirá a más de 42 feriantes de distintos rubros y presentará banas invitadas en vivo como Terrafonía (con Laura Salas), Los Comodines, Suelas Embarradas, Atavismo y Chico Relámpago. Además, se recibirán alimentos no perecederos que serán destinados al merendero comedor “Corazón Solidario” y a Nuestra Casa, el espacio del Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital Francisco López Lima.
“Nuestra Casa” funciona desde hace más de 25 años como un lugar de acompañamiento, inclusión y contención. Depende del servicio de Salud Mental del hospital Francisco López Lima y cuenta con un equipo interdisciplinario de operadores, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeras.
«Más que nada es un espacio de encuentro y acompañamiento», explicó Johana Pucci, usuaria del servicio y quien además está encargada de las redes sociales de «La Casita», como la conocen todos. Los usuarios participan en talleres del hogar de día, realizan actividades recreativas y de formación, y comparten un ámbito cuidado y comunitario.
Una vez al mes organizan el festival en la «La Casita» en los alrededores del edificio ubicado en calle Santa Fe al 2900, un espacio para divertirse y compartir con música y feria. Si bien estos encuentros se mantienen, esta vez decidieron ir por más y ampliar la convocatoria este domingo en el Anfiteatro del Canal Grande, en San Juan y Gelonch.
El «Alto Festival» convoca a toda la comunidad a sumarse con mate y reposera este domingo, de 16 a 20. “Porque creemos que en comunidad cuidamos la salud mental, te invitamos a ser parte de esta gran fiesta popular”, remarcaron desde la organización (Jubiladxs Fisque Menuco, Festival de la Casita y Jubilados y Pensionados).
Para Johana es una oportunidad única: “El objetivo es visibilizar el espacio y mostrar que la salud mental también se construye en comunidad. El «Alto Festival» nos permite salir a la ciudad, compartir con otros y que la gente sepa lo que hacemos en Nuestra Casa”. Su voz resume el sentido del encuentro: derribar prejuicios, abrir la conversación y mostrar que la salud mental se sostiene también en los lazos colectivos.
La salud mental es un derecho humano fundamental y un pilar para el bienestar individual y comunitario. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de equilibrio que permite a las personas afrontar el estrés, desarrollar habilidades, trabajar y aportar a la sociedad.
No se trata solo de la ausencia de trastornos, sino de un proceso complejo que cada persona vive de manera distinta. Sin embargo, la brecha en el acceso a tratamientos sigue siendo enorme: en América Latina y el Caribe, más del 70% de las personas con afecciones mentales no recibe la atención adecuada. A esto se suman los estigmas y la exclusión social, que profundizan la vulnerabilidad.
