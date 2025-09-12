«Alto festival» en Roca para mostar que la salud mental se construye y se cuida en forma colectiva

El "Alto Festival" reunirá música, feria y comunidad para apoyar a “Nuestra Casa”, espacio de salud mental en Roca con más de 25 años de acompañamiento.

Este domingo 14 de septiembre, el anfiteatro del Canal Grande (Cacho Lobello) en Roca será escenario del «Alto Festival», Todas las voces cuentan, un encuentro solidario y gratuito que propone música, feria y comunidad para mostar un tema urgente: la salud mental.

Música, feria y comunidad: «Alto festival»

La propuesta reunirá a más de 42 feriantes de distintos rubros y presentará banas invitadas en vivo como Terrafonía (con Laura Salas), Los Comodines, Suelas Embarradas, Atavismo y Chico Relámpago. Además, se recibirán alimentos no perecederos que serán destinados al merendero comedor “Corazón Solidario” y a Nuestra Casa, el espacio del Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital Francisco López Lima.

“Nuestra Casa” funciona desde hace más de 25 años como un lugar de acompañamiento, inclusión y contención. Depende del servicio de Salud Mental del hospital Francisco López Lima y cuenta con un equipo interdisciplinario de operadores, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y enfermeras.

«Sin inclusión no hay Salud Mental», una de las consignas del encuentro.

«Más que nada es un espacio de encuentro y acompañamiento», explicó Johana Pucci, usuaria del servicio y quien además está encargada de las redes sociales de «La Casita», como la conocen todos. Los usuarios participan en talleres del hogar de día, realizan actividades recreativas y de formación, y comparten un ámbito cuidado y comunitario.

Una vez al mes organizan el festival en la «La Casita» en los alrededores del edificio ubicado en calle Santa Fe al 2900, un espacio para divertirse y compartir con música y feria. Si bien estos encuentros se mantienen, esta vez decidieron ir por más y ampliar la convocatoria este domingo en el Anfiteatro del Canal Grande, en San Juan y Gelonch.

«Nuestra Casa» es un espacio de sald mental comunitaria que brinda acompañamiento y distintos tipo de talleres artísticos y recreativos. Foto gentileza.

El «Alto Festival» convoca a toda la comunidad a sumarse con mate y reposera este domingo, de 16 a 20. “Porque creemos que en comunidad cuidamos la salud mental, te invitamos a ser parte de esta gran fiesta popular”, remarcaron desde la organización (Jubiladxs Fisque Menuco, Festival de la Casita y Jubilados y Pensionados).

Para Johana es una oportunidad única: “El objetivo es visibilizar el espacio y mostrar que la salud mental también se construye en comunidad. El «Alto Festival» nos permite salir a la ciudad, compartir con otros y que la gente sepa lo que hacemos en Nuestra Casa”. Su voz resume el sentido del encuentro: derribar prejuicios, abrir la conversación y mostrar que la salud mental se sostiene también en los lazos colectivos.

Una vez al mes organizan «Fiesta en la Casita». Ahora van por más y trasladan el encuentro al anfiteatro del Canal Grande. Foto gentileza.

La salud mental es un derecho humano fundamental y un pilar para el bienestar individual y comunitario. La Organización Mundial de la Salud la define como un estado de equilibrio que permite a las personas afrontar el estrés, desarrollar habilidades, trabajar y aportar a la sociedad.

No se trata solo de la ausencia de trastornos, sino de un proceso complejo que cada persona vive de manera distinta. Sin embargo, la brecha en el acceso a tratamientos sigue siendo enorme: en América Latina y el Caribe, más del 70% de las personas con afecciones mentales no recibe la atención adecuada. A esto se suman los estigmas y la exclusión social, que profundizan la vulnerabilidad.