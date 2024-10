Ambulancia volcó en Ruta 23, en Ramos Mexía: cómo se recuperan la embarazada y los dos heridos

El vuelco de una ambulancia en la Ruta 23, a la altura del kilómetro 187, cerca de Ramos Mexía, dejó como saldo la trágica muerte de un hombre y tres heridos que viajaban a bordo del vehículo sanitario. Sin embargo, a pesar de la gravedad del siniestro, los heridos, entre los que se encuentran una mujer embarazada, una enfermera y el chofer, están fuera de peligro y se recuperan de las lesiones sufridas.

El accidente ocurrió el pasado lunes por la tarde cuando una ambulancia que trasladaba a un paciente desde Ramos Mexía hacia Los Menucos sufrió un desperfecto mecánico que provocó el vuelco. Según las primeras investigaciones, el reventón de una cubierta habría sido el detonante del siniestro.

Ambulancia volcó en Ruta 23, en Ramos Mexía: los heridos, fuera de peligro

Marcelo Sánchez, ginecólogo y director del hospital de Ingeniero Jacobacci, explicó el estado de la mujer embarazada que fue derivada a ese nosocomio tras el accidente. «Se recibió a la paciente, que había pasado previamente por Sierra Colorada. Dado que somos cabecera de la zona y por la complejidad del caso, fue trasladada aquí para ser evaluada«, detalló el profesional.

La mujer, de 36 semanas de gestación, fue sometida a una ecografía para constatar el estado de su bebé. «La ecografía salió normal. Es un bebé perfecto, y no hay lesiones. Se le hizo un examen para verificar que los órganos estaban en buen estado y que no hubiera presencia de líquidos anormales», indicó Sánchez.

Actualmente, la paciente se encuentra internada bajo observación y con analgésicos para aliviar los dolores producidos por los golpes que sufrió. «Solo resta seguir con los controles y evaluaciones para ver si puede continuar su recuperación en casa», concluyó.

Por otro lado, la enfermera que viajaba en la ambulancia junto al paciente fallecido y el chofer del vehículo fueron trasladados a San Antonio Oeste, donde están recibiendo tratamiento médico.

Paula Iaquinta, directora del Hospital de San Antonio, aseguró que ambos están estables y fuera de peligro. «Tienen politraumatismos varios y algunas escoriaciones, pero lo más complicado es el impacto emocional que sufrieron. Están muy angustiados por lo que ocurrió, especialmente porque hubo una persona fallecida«, sostuvo Iaquinta.

La directora mencionó que tanto el chofer como la enfermera están recibiendo asistencia del equipo de salud mental del hospital. «Ambos sienten una gran culpa, piensan que si hubiesen hecho algo distinto, el accidente no habría ocurrido, pero lo que pasó fue una falla mecánica. Reventó una cubierta, y ahí ya no hay mucho por hacer. No venían a gran velocidad ni cometieron ninguna imprudencia, pero lamentablemente la situación fue inevitable», explicó.

Se espera que ambos profesionales puedan regresar a Ramos Mexía en los próximos días, una vez que hayan sido dados de alta y estén en condiciones de retomar su vida cotidiana. Mientras tanto, seguirán bajo la supervisión del equipo médico de San Antonio.

Ambulancia volcó en Ruta 23, en Ramos Mexía: investigación en curso

El Ministerio Público Fiscal de Río Negro informó que el accidente está siendo investigado, aunque de manera preliminar se descartó la participación de otro vehículo en el siniestro. Las primeras pericias indican que el reventón de una cubierta fue el factor desencadenante del vuelco.

El paciente que murió, oriundo de Ramos Mexía, era trasladado a Los Menucos para ser atendido por problemas de salud cuando se produjo el accidente. Su deceso habría ocurrido en el acto, según informaron fuentes cercanas al caso.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, aunque por el momento la hipótesis del desperfecto mecánico es la que tiene mayor peso.