«Amenazaron con prendernos fuego los autos y pegarle a los entrenadores», dijo la presidenta de Argentinos del Norte

La presidenta del Club Argentinos del Norte, Tania Lastra, salió a llevar tranquilidad a los simpatizantes y aseguró que esta tarde se reunirá con los padres de distintas categorías para tratar de solucionar los problemas que terminaron con la renuncia de dos entrenadores y con un banderazo en contra de su gestión. Dijo que se vieron obligados a suspender las actividades porque los «amenazaron con prender fuego los autos y agredir a los entrenadores».

La exlegisladora de Juntos Somos Río Negro (JSRN) salió a aclarar la situación con respecto a algunos padres que llevaron adelante la protesta el sábado tras conocerse la renuncia de Rafael Salvo y Sebastián Muñoz. «Nosotros vamos a reunirnos esta tarde con los padres de las distintas categorías. Necesitamos que vuelvan porque hay situaciones que se tergiversaron», explicó.

Para Lastra, los más importante -más allá de las diferencias- es permitir que los chicos sigan en la institución y no pierda la continuidad de las actividades deportivas que llevan adelante. «Y aquellos que no están dispuestos a hacerlo podemos darles los pases para otro club. El tema es que no pierdan la continuidad», dijo.

Lastra también fue sobre los temas puntuales. Y reconoció que hubo una discusión entre su marido -el excomisario de la policía Hugo Vera- y los entrenadores y padres por la utilización de la chancha ubicada en barrio Tiro Federal. «La cancha está recién resembrada y tiene algunos ‘pelitos’ en algunos lugares. No podíamos permitirles entrenar. El horario de salida para jugar en Algarrobo era otro de los temas de conflicto», dijo la dirigente quien aseguró que esa discusión (entre Vera y los entrenadores) existió pero que en todo caso «se pide disculpas y se sigue para adelante».

Lastra también subrayó que no fue una buena estrategia que los padres se hayan unido con la barra del club ya que son situaciones totalmente distintas las que se dan en el ámbito de la institución y fuera de ella. Insistió que el sábado decidieron suspender las actividad en el estadio Zit Formiga por las amenazas que habían recibido.

Con respecto a su situación en Argentinos del Norte, aseguró que desde hace nueve años que es presidenta y que le renuevan el mandato porque no hay nadie que quiera tomar las riendas del club. «Vivo renovando el mandato porque nadie quiere estar. El club esta jurídicamente en orden. Tiene todos los balances aprobados y en este sentido no hay nada que objetar», enfatizó.

También se refirió a los técnicos Salvo y Muñoz y aclaró que intentaron comunicarse con ellos en varias oportunidades y que nunca atendieron los llamados. «No podemos dejar al club sin técnico y ya contratamos a gente que es cercana a nosotros. Tenemos fecha del Federal y por eso se designó a Ariel Castillo, Carlos Berton y Julián Villarroel«, aclaró Lastra quien detalló que el objetivo es continuar con el trabajo en todas las divisiones.