Amplio triunfo de +Compromiso en las elecciones de la Universidad Nacional de Río Negro

+Compromiso, la única fórmula que se presentó en la elección para los órganos unipersonales de la Universidad Nacional de Río Negro, recibió un amplio respaldo y obtuvo el 87,1% de los votos de acuerdo al escrutinio provisorio que cerró en la noche de este viernes.

Se informó que entre profesores, auxiliares de docencia, estudiantes y personal no docente votaron 2.713 personas.

La lista ganadora estuvo integrada por el candidato a rector Anselmo Torres, la candidata a vicerrectora de la Sede Alto Valle-Valle Medio, María Andrea Tapia, y los candidatos a vicerrectores de la Sede Atlántica, Daniel Alejandro Barrio; y de la Sede Andina, Diego Sebastián Aguiar.

De acuerdo a los cómputos provisorios contó con la adhesión del 91,09% entre los profesores, del 90,12% entre los auxiliares, del 82,67% entre los estudiantes y del 76,28% entre los no docentes; y se quedó con todos los cargos correspondientes a los Órganos Colegiados de Gobierno de la Universidad.

Para los Órganos Colegiados de Sede, la agrupación +Compromiso obtuvo todos los cargos para los claustros de profesores, auxiliares, no docentes y estudiantes en las Sedes Andina y Atlántica; mientras que en la Sede Alto Valle-Valle Medio obtuvo todos los cargos para los claustros de profesores, auxiliares y estudiantes, y la agrupación Identidad No Docente UNRN consiguió todos los cargos para el claustro no docente.

Foto: Marcelo Ochoa.