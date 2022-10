Aniversario de Cipolletti: Cabrona, con la calidez de lo propio

Manuel (41) y Mariano (39) Panelo son dos hermanos de Cipolletti. Juntos dieron vida a un sublime lugar que hoy se posiciona fuertemente en la ciudad. Cabrona es un emprendimiento de cervezas artesanales; es bar y fábrica. Durante el día se puede encontrar a un grupo de jóvenes que se dedican a la producción y elaboración de diferentes variedades de cervezas. Pero al llegar la tarde el lugar se transforma para darle alegría a la noche cipoleña.

Cabrona tuvo su origen en el año 2016 en una casa de Cipolletti ubicada en la calle Primera Junta. A simple vista pasa desapercibida a los ojos de la gente, pero al ingresar encontras muchas historias para contar.

¿Cómo nace Cabrona?



Mariano: «En el año 2015 con mi hermano empezamos a hablar de hacer algo juntos, de generar algo que lo elaboremos nosotros. Los dos somos muy fanáticos de la cerveza artesanal, tenemos pasión en la elaboración de los fermentos. En el año 2016 comenzamos a proyectar en una fábrica muy chiquita donde hoy está el bar. Para desarrollar una fábrica se requieren muchas cosas. Nosotros empezamos a elaborar tres estilos con dos fermentadores chicos, lo hicimos de manera rústica y con el tiempo nos fuimos afinando hasta sacar un producto de calidad. Queríamos eso, un producto que nos guste».

«No queremos un producto nacional muy grande, nos gusta la calidez de lo propio». Manuel Panelo, uno de los dueños de Cabrona.

Manuel: «Cuando arrancamos con la fábrica empezamos a elaborar para nosotros, con una idea de comercializar a muy pequeña escala a futuro. Teníamos un lote chico que con el tiempo fue creciendo. La demanda en el barrio empezó a hacerse cada vez más grande, la gente propia del lugar nos fue llevando, y nosotros seguimos apostando fuertemente a eso. Al producto local y al consumo local, no queremos un producto nacional muy grande, nos gusta la calidez de lo propio. Al principio empezamos a vender unos botellones en el barrio, empezamos a ver que la gente hacía fila para comprar y nos proponían más cosas sin nosotros tenerlo en mente. Nosotros queríamos meterle nuestra impronta a todo lo que nos pedían, a la estética, al ambiente del bar. Queríamos que la gente viviera una experiencia no solo con la cerveza sino con todo lo que proponemos».

«Nosotros nacimos acá en Cipolletti nos criamos acá, conocemos mucha gente de acá y nos gusta ese contacto. La gente lo vive de la misma manera, cuando llegan al bar se encuentran con gente de toda la ciudad, se mezclan entre ellos y viven una experiencia».

La imagen estética del producto



Mariano: «Una vez que logramos un producto de calidad comenzamos a darle forma al contenido estético de lo que queríamos contar con cada estilo. No nos quedamos sólo con que la cerveza sea tomable, sino que buscábamos que cada estilo cuente su historia, cada uno tiene su nombre, su historia y su estética. Tratamos de que todo sea armónico para que la gente reconozca el estilo que está tomando y valore los detalles que hacen al producto».

Un bar «vivo», alimentado por su propia gente, es lo que quieren los dueños de Cabrona.



«Yo estudié actuación, soy actor. Mi hermano es muy obsesivo con la perfección de los estilos. Entonces la fusión de las dos cosas hizo que el producto funcione y que sea muy artístico».

«No queremos un producto exclusivo«



Mariano: Nosotros tratamos de eliminar la palabra exclusivo, no queremos exclusividad. Queremos que todos puedan probar el producto y que el bar sea un lugar de reunión de todos los cipoleños, de todas las clases sociales, niveles económicos y que todos puedan entender cuál es la propuesta. Queremos que vivan una experiencia audiovisual y sensorial porque las cervezas las desarrollamos con mucha atención en cada detalle: en el empaque, el aroma, el sabor, la presentación y el lugar tiene que acompañar desde la música que escuchas hasta la propuesta artística. Tratamos de que el bar esté vivo, que tenga sus estados de ánimos como una persona, y eso nos encanta porque la gente misma lo va alimentando».



«Sentimos que Cipolletti es dueña de esto que armamos y esa experiencia la acompañamos con el servicio que queremos dar. En la atención, queremos que el cliente se sienta cómodo, que pueda relajarse y queremos llegarles a todos».

El nombre que le dio identidad al bar: La Tere



Mariano: Nosotros teníamos una vecina que vivía en una casa al lado del bar. Cabrona, el nombre tiene mucho que ver con esa vecina, que de cierto modo nos identificaba a mí y a mi hermano. Hay algo de ella que representa al bar, la protesta latente, el cómo somos.



«La Tere nos sorprendió cuando llegamos, tenía una carácter particular. Al principio era chocante, pero luego la relación se fue acercando y fuimos entendiendo que era una dinámica de ella y que nosotros podíamos entrar a su corazón de otra manera».

«Creo que había algo que nos llamaba mucho la atención, y sentimos la necesidad de contarlo. Tenía algo encantador, se veía que estaba en bruto y para nosotros era algo similar. Lograr una cerveza desde el aprendizaje, desde algo bruto y llegar a algo refinado y que alguien lo pueda disfrutar y le encante, nos fascina».

«Cabrona, el nombre tiene mucho que ver con esa vecina, que de cierto modo nos identificaba a mí y a mi hermano. Hay algo de ella que representa al bar, la protesta latente, el cómo somos».

Manuel: «En un momento dejó de ser un impedimento y la sumamos al bar, de hecho, la misma gente la incorporó. Ya no molestaba que una persona venga a la mesa y te hablara, porque sabían quién era. Podrás entablar un diálogo muy lindo con ella. Cuando se fue nos pegó muchísimo, no sabía dónde estaba, no la encontrábamos. Luego nos enteramos que estaba en un hospital y que había fallecido. Le hicimos un homenaje con una cerveza que llamamos “Laporter” por Tere y tuvo muchos premios a nivel nacional e internacional».

La elaboración de pintas cipoleñas



Manuel: Nosotros traemos las maltas y lúpulos de afuera. Dentro del bar tenemos una fábrica con 15 empleados. Hoy esa fábrica nos quedó chica y tuvimos la necesidad de alquilar otro espacio para poder tener otra planta trabajando para la fabricación de cervezas.

Cabrona, cerveza artesanal de la mejor en Cipolletti.



La mitad de nuestra producción se vende en nuestro bar y la otra mitad se vende en otros puntos. Una parte de esa producción también se enlata. No nos detenemos a pensar en los costos porque queremos que el producto sea excelente y diferente. Siempre buscamos hacer productos honestos, de muy buena calidad.

¿A futuro cómo ven al emprendimiento?



Manuel: Nunca lo apuntamos a algo industrial, ni a un proyecto empresarial. Siempre dejamos que el público nos lleve hacia donde crecemos. Lo que hoy buscamos es un reconocimiento regional, hoy lo tenemos, pero nos gustaría mantenerlo. En Cipolletti estamos muy marcados, pero nos gustaría que nos conozcan la gente de otras localidades, que vengan a la ciudad y digan no me puedo ir sin tomarme una cerveza en Cabrona.

Siempre es buen momento para tomar una cerveza con amigos.



Mariano: Que la gente que pasa diga “¡Huy acá tengo que pasar a tomar una cerveza!, o ¡Vamos a Cabrona, se toman muy buenas cervezas en ese barcito medio oculto!, eso queremos. Nos gusta el anonimato, porque cuando ves a Cabrona no te llama la atención desde afuera, y cuando entras empezas a vivir una experiencia llamativa, diferente, lo mismo buscamos con nuestro producto».

Las más pedidas: American Ipa y área 51.

Variedades:

• La Pilsen

• Dorada del Desierto

• Hoppo Blond // Premio: copa latinoamericana 2019

• La Tere o Porter: // Premios: Copa mitad del Mundo 2022 – Ecuador. Copa Caribe 2022- Colombia, Copa Argentina 2022 y Copa Argentina 2021.

• Reverenda Vienna

• Lady Ipa

• Viqui Red // Premio:Copa Caribe 2022- Colombia.

• Sr. Eco. // Mencion especial Copa 3 Ciudades 2021.

• Carnaval // Copa mitad del Mundo 2022 – Ecuador, Copa Caribe 2022- Colombia, Copa de Tres Ciudades 2021- La Plata.

• Área 51

• Monkey // Copa Aro Rojo 2022 – México, Copa mediterraneo

• Palmerita Neipa