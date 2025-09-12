Aniversario de Neuquén 2025: Parque Industrial Capital y parque solar, la doble apuesta de la ciudad

En octubre se realizará finalmente la licitación pública al sector privado del tan ansiado Parque Industrial Capital (PIC), que está sobre la ampliación del ejido, en la Ruta 67, también conocida como “ruta del petróleo”.

Son 1000 hectáreas en las que se prevé atraer la radicación de 1000 empresas, afirma el intendente Mariano Gaido. El proyecto incluye todos los servicios básicos y promete ser el centro logístico más importante de la Patagonia. “El objetivo es que las empresas que llegan a trabajar a Vaca Muerta se instalen en la provincia de Neuquén, principalmente en nuestra ciudad y generen más empleo para los neuquinos”, sostiene el intendente.

El segundo proyecto que también se licita en octubre, porque todavía se está terminando el proyecto ejecutivo, es el parque solar de 50MVA, que ocupará una superficie de 100 hectáreas. El primer módulo de 10 MW será financiado íntegramente con fondos municipales, del superávit que tiene la ciudad. “En seis años y medio hemos tenido superávit y esto nos permite acompañar y promocionar el pulmón económico de la ciudad: que son los comercios y las industrias”, recuerda

Los primeros 10 megas serán de inversión municipal y los otros 40 responderán a las ofertas del sector privado. Se calcula que el parque solar genere un cuarto de la potencia que actualmente consume la ciudad.

