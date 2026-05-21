Aniversario de San Patricio del Chañar: el desafío de expandirse sin resignar su perfil verde y productivo

San Patricio del Chañar se caracteriza por ser una localidad donde conviven la producción frutícola, los viñedos, el turismo y el impulso de la actividad hidrocarburífera. Es un lugar donde el crecimiento es parte del paisaje cotidiano.

Cada año llegan nuevas familias atraídas por las oportunidades que ofrece la región y por una calidad de vida que combina naturaleza y tranquilidad. En ese escenario de transformación constante, la ciudad busca seguir avanzando sin resignar la identidad productiva y comunitaria que la caracteriza.

Ingreso a San Patricio del Chañar / Foto gentileza

Con esa mirada puesta en el futuro, el municipio trabaja en una herramienta considerada clave para los próximos años, que es la actualización del código urbano. Para el intendente Gonzalo Núñez, se trata de una decisión estratégica que permitirá ordenar el crecimiento de manera equilibrada.

La propuesta contempla tanto el área urbana como la rural y apunta a que las distintas actividades económicas puedan convivir sin que una desplace a la otra. La meta es preservar el perfil verde de la localidad, proteger las áreas frutícolas y vitivinícolas y, al mismo tiempo, generar las condiciones para que la expansión urbana acompañe el ritmo que impone la región.

Cruce entre las rutas 7 y 8, en San Patricio del Chañar / Foto de Cecilia Maletti

El nuevo código también prevé una ciudad más compacta, con mayor densificación en altura y una utilización más eficiente del suelo. En una localidad rodeada por chacras productivas, cada decisión sobre el crecimiento urbano exige encontrar un delicado equilibrio entre la necesidad de sumar viviendas y la importancia de conservar la tierra que históricamente sostuvo el desarrollo local.

En ese esquema de ordenamiento también comenzará a desarrollarse un parque industrial privado de aproximadamente 400 hectáreas en el sector norte de San Patricio del Chañar. El emprendimiento fue recientemente aprobado por el Concejo

Cómo se prepara la ciudad para recibir las próximas generaciones

El crecimiento demográfico, uno de los más acelerados de la provincia, obliga a ampliar permanentemente la infraestructura. Por eso, junto con el gobierno provincial, el municipio avanza en nuevas obras de electrificación y en la extensión de la red de gas para 347 lotes. Son trabajos que permitirán consolidar barrios ya existentes y crear mejores condiciones para que más vecinos puedan construir sus viviendas.

En paralelo, la ciudad suma nuevos desarrollos habitacionales privados que acompañan la expansión económica y la demanda de alojamiento. El intendente destaca que estas inversiones forman parte de un proceso más amplio de crecimiento que se refleja en la construcción, el comercio y los servicios.

San Patricio del Chañar / Foto de Cecilia Maletti

Si hay un aspecto que ocupa un lugar central en la planificación local es la educación. En una ciudad joven, con una gran cantidad de niños y adolescentes, la ampliación de la oferta educativa es una prioridad. Hace poco se inauguró el edificio propio de la Escuela Primaria 364, que durante casi una década funcionó en instalaciones municipales. La nueva sede, ubicada en la zona sur, representa una solución largamente esperada para cientos de estudiantes y sus familias.

A ello se suma el avance de la EPET Nº 26, una de las obras educativas más importantes que desarrolla actualmente la provincia. La futura escuela técnica tendrá capacidad para 700 alumnos, contará con talleres, SUM y espacios deportivos, y debe convertirse en un emblema para la formación de jóvenes que podrán insertarse en las distintas actividades económicas de la región.

Paisaje del Balneario de San Patricio del Chañar / Foto de Cecilia Maletti

La apuesta educativa se complementa con el Campus Educativo Municipal, un espacio que ya reúne a más de 600 personas en cursos de oficio, carreras terciarias y universitarias, capacitaciones tecnológicas y propuestas de formación para todas las edades.

Allí comenzó a funcionar el 9 de mayo la ya conocida Escuela de Robótica Prodigy mediante un acuerdo con el municipio. La propuesta, destinada a chicos y adolescentes de entre 5 y 18 años, aprovecha el equipamiento tecnológico del campus para acercar a las nuevas generaciones al diseño y la programación, con la posibilidad de participar en competencias provinciales y nacionales.

San Patricio del Chañar / Foto Cecilia Maletti

La modernización también forma parte de esta etapa. El municipio puso en marcha SANPI, un chatbot que permite a los vecinos consultar trámites, deudas, servicios, teléfonos útiles e información turística de manera simple y rápida. Según destacó el intendente Gonzalo Núñez, se trata del segundo municipio de la provincia en incorporar esta herramienta y el primero del interior neuquino en hacerlo. Desarrollado con participación del personal municipal, SANPI busca agilizar la atención al público y fortalecer el vínculo cotidiano entre el Estado y la comunidad.

En materia de salud, el crecimiento poblacional impulsa nuevos proyectos para ampliar la capacidad de atención. Se prevén mejoras en el hospital local y la incorporación de consultorios médicos y farmacia, con el objetivo de acercar más servicios a la comunidad y evitar traslados frecuentes a la capital provincial.

San Patricio del Chañar / Foto de Cecilia Maletti

La calidad de vida, uno de los rasgos más valorados por quienes eligen radicarse en San Patricio del Chañar, también se fortalece con nuevas obras. Entre los proyectos para este año se destacan la construcción de un nuevo polideportivo y la puesta en marcha de una oficina de turismo sobre la ruta, pensada como una vidriera para mostrar la producción, los paisajes y los atractivos locales.

El balneario municipal, renovado y cada vez más elegido por vecinos y visitantes, sintetiza ese espíritu de ciudad joven que combina naturaleza, deporte y recreación. Con sus nuevas instalaciones y espacios para actividades al aire libre, se consolida como uno de los puntos de encuentro más representativos de la comunidad.