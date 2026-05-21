Efecto Adorni: la oposición y el MPN empujan una nueva ley de declaración patrimonial en Neuquén

Domínguez fue uno de los diputados emepenistas que levantó la mano. Foto Matías Subat.

La oposición tuvo ayer una pequeña victoria en la Legislatura de Neuquén. Con el apoyo de una parte del bloque del MPN consiguió darle prioridad en el tratamiento al proyecto que modifica el procedimiento que deben seguir tanto el gobernador y su gabinete, diputados y diputadas, jueces y fiscales a la hora de declarar su patrimonio.

Actualmente esta información se presenta únicamente cuando una persona asume un cargo público (no permite ver la evolución de sus bienes mientras permanece en el puesto) tiene carácter secreto y debe ser guardada en un sobre lacrado y cerrado.

La iniciativa deroga la polvorienta ley 5, vigente desde 1958. En 2024 hubo un intento por discutirla, pero el oficialismo no puso el pie en el acelarador, más bien apretó el freno.

El único «avance» que se implementó durante la gestión de Rolando Figueroa fue la publicación en el sitio web de la Escribanía General de Gobierno de un listado con el nombre y apellido de los que presentaron su declaración y la fecha en que lo hicieron. Ningún otro detalle.

Sólo se puede conocer el contenido por requerimiento judicial. La ley establece que si hay modificaciones sustanciales en el patrimonio del declarante, cónyuge e hijos e hijas deberán acumular esos cambios a la exposición ya hecha, pero la enorme mayoría no ha actualizado esta información.

Lo que ocurrió ayer fue que se giró el proyecto del Interbloque Neuquén República a la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia con moción de preferencia, que implica que deberán abrir el debate.

El radical César Gass manifestó que era imperioso hacerlo a raíz de la investigación iniciada contra Manuel Adorni. Dijo: «no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo a nivel nacional donde un jefe de Gabinete nos tiene en vilo a toda la población por no presentar las declaraciones juradas».

Señaló que la provincia debería tener un sistema que le otorgue transparencia y que «le de posibilidades a todos de saber, que cuando uno deja la política, vuelve a ser un vecino que circula por la calle».

El peronista Darío Martínez sostuvo que con la ley provincial «Adorni nunca presentaría su declaración, por qué se hace de manera secreta». Insistió en que el funcionario que maneja y administra bienes públicos «debe transparentar su situación patrimonial» tanto «al ingreso, durante y al egreso de la gestión».

Brenda Buchiniz, del espectro libertario, no habló de la situación del jefe de Gabinete pero afirmó que es necesario «mostrar que estamos en la función pública para ser servidores públicos y no para servirnos de los neuquinos». Aseguró: «queremos dar la discusión este año».

La propuesta consiguió el aval de Unión por la Patria, la izquierda, los integrantes del Interbloque y un gran abanico del MPN. Entre los que levantaron la mano estuvieron: Claudio Domínguez, Patricia Fernández, Ramón Fernández, Juan Sepúlveda, Gabriel Álamo. Comunidad y sus aliados, incluido el PRO, guardaron silencio e incluso se retiraron al momento de la votación.

Qué dice la iniciativa

El proyecto plantea que aquellas personas que cumplan funciones en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estarán obligadas a presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días de asumido el cargo.

Alcanza también a los integrantes del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Banco Provincia de Neuquén SA, empresas y sociedades con participación del Estado y el Consejo de la Magistratura.

La documentación contendrá un anexo reservado con la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes al cónyuge, conviviente, hijos e hijas menores no emancipadas.

Toda la información deberá ser actualizada anualmente y tendrán que presentar una última declaración dentro de los 30 días, desde la fecha de cesación en el cargo.

La autoridad de aplicacion será el ministerio de Gobierno.

Las declaraciones son idénticas a las del impuesto a las Ganancias y a las del impuesto sobre los Bienes Personales que se presentan ante ARCA.

Se deberán detallar, entre otros aspectos, los inmuebles ubicados en el país y el exterior, derechos reales constituidos sobre bienes situados en el país y el exterior, automotores, naves, bienes de lujo o suntuosos, dinero y depósitos, monedas virtuales o digitales.

La Escribanía General de Gobierno llevará el registro de todas las declaraciones.

En cuanto al acceso y la publicidad, el proyecto establece que podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través del sitio de internet de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia de la Nación, con excepción de los anexos reservados.