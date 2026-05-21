Reforma de la Zona Fría: cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia los cambios en los subsidios al gas

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que recorta los subsidios al gas natural por Zona Fría, una medida impulsada por el Gobierno nacional para alcanzar un ahorro fiscal cercano a los $300.000 millones. La iniciativa se destrabó tras intensas negociaciones de último momento con gobernadores del norte del país, quienes garantizaron el quórum a cambio de compensaciones en las tarifas de energía eléctrica para sus provincias.

El proyecto cosechó 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Si bien el texto definitivo mantiene el beneficio del 50% de descuento en la tarifa residencial para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna, elimina por completo del régimen a los usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis que habían sido incluidos en la ampliación del año 2021.

A nivel regional, la votación reflejó las divisiones en el recinto: los legisladores alineados con el oficialismo nacional y las fuerzas provinciales dialoguistas acompañaron el ajuste en bloque, mientras que el peronismo patagónico rechazó la medida denunciando un fuerte retroceso en los derechos adquiridos de la región.

El voto al detalle: así votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la reforma de la Zona Fría

En las bancas de Neuquén y Río Negro, el reparto de voluntades dejó en evidencia la grieta legislativa entre la austeridad fiscal que reclama la Casa Rosada y la resistencia de los bloques opositores.

Provincia de Neuquén

Karina Maureira (La Neuquinidad) — A FAVOR

(La Neuquinidad) — Soledad Mondaca (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Gaston Riesco (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Pablo Todero (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Provincia de Río Negro

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas) — A FAVOR

(Provincias Unidas) — Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Marcelo Mango (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Adriana Cristina Serquis (Unión por la Patria) — EN CONTRA

El resto de las bancas patagónicas, cómo votaron la zona fría en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

Hacia el sur de la región, el comportamiento repitió la misma tendencia de polarización absoluta entre la bancada libertaria y el peronismo.

Provincia de Chubut

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas) — A FAVOR

(Provincias Unidas) — Maira Frías (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Cesar Treffinger (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Jose Glinski (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Provincia de Santa Cruz

Jose Luis Garrido (Por Santa Cruz) — A FAVOR

(Por Santa Cruz) — Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) — A FAVOR

(La Libertad Avanza) — Ana María Ianni (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria) — EN CONTRA

(Unión por la Patria) — Juan Carlos Molina (Unión por la Patria) — EN CONTRA

Provincia de Tierra del Fuego