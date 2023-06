APAFO: 23 años a favor de los derechos de los animales en Fernández Oro

La Asociación Protectora de Animales Fernández Oro, mejor conocida como APAFO, vela por el bienestar de los animales hace ya casi 23 años. Concientización, resguardo, rehabilitación y voluntariado son algunas de los puntos clave que hacen que esta asociación se mantenga en pie.

Marina y Clara, dos voluntarias y proteccionistas de APAFO, contaron los principales pilares de su trabajo diario. Ellas junto a otros voluntarios realizan tareas con el fin de cuidar a los perros y gatos de Fernández Oro.

“APAFO surgió hace casi 23 años, allá por el 2000. Había una necesidad latente porque en Fernández Oro a los animales que no tenían hogar se los mataba, a modo de generar un control poblacional. Estos animales eran llevados a la perrera de la barda como deposito. En ese momento hablamos con el Intendente y con el precedente de las proteccionistas de Cipolletti nos incentivamos a formar la asociación que hoy tiene personalidad jurídica y está declarada como de interés municipal” explicó Marina, veterinaria de APAFO.

En medio de rescates, tránsitos a perros y gatos sin hogar, y a solo dos años de su creación APAFO comenzó con los planes de castración gratuitos en la ciudad. Sus voluntarias explicaron que las castraciones son el “método más ético y aceptable para controlar la población”.

Concientización como primer paso para el cuidado animal

APAFO centra su tarea en la realización de jornadas de concientización en escuelas, instituciones y en diferentes puntos de la ciudad. “Si bien hay muchísima gente que cada día toma conciencia sobre la importancia, por ejemplo, de la castración hay una gran parte de la población que no” manifestaron las voluntarias.

En 2022 en Fernández Oro el 70% de las castraciones se realizaron en animales que tenían entre seis meses y un año. “Castrar en esta edad evita problemas de salud a futuro. Si no querés que tu animal se reproduzca la mejor opción siempre va a ser castrarlo. Hay personas que no quieren castrar, que no son responsables con sus animales y eso hace que nuestro trabajo se desborde. Castramos a 10 animales pero nos nacen 15 cachorros. Es el caso de los perros machos, hay gente que al macho no lo castra, pero al realidad es que un macho puede llegar a embarazar hasta siete hembras” aseguraron desde APAFO.

Las jornadas de castración las realizan todos los miércoles y viernes en el centro de castración. Los sábados la asociación recorre diversos puntos de la ciudad con el quirófano móvil. Aproximadamente en una jornada de castración se realizan 15 intervenciones.

APAFO: una protectora sin refugio

Hoy la asociación no cuenta con un espacio físico en el que mantener a los animales mientras se le realizan las rehabilitaciones o se les encuentra una familia que pueda brindarles un hogar.

“Nosotros no contamos con un refugio, somos voluntarios que tenemos a los animales rescatados en nuestras casas. La municipalidad nos otorga el espacio del centro de castraciones, donde hoy hay tres perros, y la perrera municipal que está al aire libre, allí se encuentran 11 perros que están volviendo a vincularse con los humanos” explicaron desde APAFO.

Perrera municipal ubicada en la barda de Fernández Oro. Foto: Florencia Salto.

El voluntariado: una tarea realizada con dedicación

“La asociación hace lo que cualquier vecino con voluntad de ayudar puede hacer. Mediante las redes sociales nos avisan si hay algún animal en situación de maltrato, buscamos adopción para los abandonados. Durante los fines de semana venimos a cocinarles a los de la perrera. Si todos ponemos un granito de arena la tarea no es desgastante” remarcaron.

“Los voluntarios son un punto importante y nos falta gente. Actualmente hay gente que hace tareas diarias con una dedicación que es completamente admirable, personas que van todos los días a alimentar, pasear y mimar a los perros que están en APAFO”.

Los interesados en participar como voluntarios pueden contactarse con la asociación mediante sus redes sociales.

El duro recuerdo de Estelita, el primer juicio por maltrato animal en Río Negro

Según la investigación, entre las últimas horas del 22 de mayo y las primeras del 23 de mayo, el acusado Jonathan Jara circulaba por Ruta 65 con su auto arrastrando por la cinta asfáltica a Estelita durante al menos 500 metros.

La situación fue advertida por taxistas, que habrían alertado al imputado sobre la presencia del animal, momento en que el hombre se detuvo e ingresó a la can al interior del auto.

Al día siguiente, fue encontrada abandonada, sin recibir atención médica veterinaria, por lo que una persona dio aviso a las integrantes de la Asociación Protectora de Animales de Fernández Oro (APAFO), quienes le brindaron asistencia por su grave estado de salud. Lamentablemente, a pesar de los intentos de los profesionales por salvarle la vida, Estelita falleció el 4 de agosto.

Estelita no pudo recuperarse y murió. Foto: Facebook apafo.oro

“Nosotros no queremos olvidarnos de Estelita, fue el primer juicio con condena en Río Negro por maltrato animal. Son pequeños avances que se han ido dando a través de la de los años de lucha y que cada vez es más la gente que toma conciencia en que los animales no son cosas que que son seres que sienten y que tienen derechos y tenemos que respetarlos” expresó Marina.