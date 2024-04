Apareció un hongo altamente tóxico en San Martín de los Andes, piden «no tocarlo»

Apareció un hongo altamente tóxico en San Martín de los Andes, piden precaución: "No se debe tocar"

Conocidos son los beneficios de los hongos en la gastronomía, la industria farmacéutica y para el medioambiente. Sin embargo, también se reconoce el poder tóxico que tienen varias de sus especies. Este es el caso de la Amanita muscaria. Varios ejemplares fueron encontrados en San Martín de los Andes y las autoridades emitieron una advertencia a los vecinos y turistas.

La Amanita muscaria es un hongo basidiomiceto del orden Agaricales. Se le conoce también como matamoscas, falsa oronja o amanita de la mosca, entre otros nombres.

Su forma y color, lo hace parecer salido de un cuentos de hadas, con un sombrero rojo brillante, branquias y verrugas blancas. Sin embargo sus toxinas son altamente nocivas. Principalmente por su poder alucinógeno.

Las autoridades del Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA) en la región patagonia norte, publicaron en sus redes las fotos tomadas por un vecino de San Martín de los Andes y advirtieron la presencia del hongo en espacios boscosos de la ciudad.

«Atención..! Están apareciendo en los alrededores de San Martin de los Andes ejemplares de Amanita muscaria un hongo muy venenoso. Sus ingredientes activos son el muscimol y su precursor el ácido ibotenico, ambos neurotóxicos», reza la publicación en el Facebook oficial del INTA.

Desde el INTA explicaron a Diario RÍO NEGRO, que la Amanita muscaria se asocia al crecimiento de ciertas especies de pinos y que como todo hongo, cumple una función esencial en el ecosistema de los bosques siendo agentes «descomponedores».

Las recomendaciones

Las recomendaciones en estos casos son tres, según los especialistas de INTA: «La primera es no tocarlos, la segunda es no llevarse las manos a la boca en caso de tener contacto con ellos y la tercera es no consumirlos».

También se destacó que la manipulación y consumo de hongos siempre debe ser indicado por alguien que tenga un conocimiento acabado del tema.

«Muy poca gente sabe de hongos y se sabe que hay personas que los buscan con fines que no son gastronómicos, pero eso, sin conocimiento puede ser un riesgo para la salud», indicaron.

También destacaron que tanto en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) como en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), existen profesionales en el tema que están dispuestos a brindar la información necesaria a la población.

Cómo reconocer a la Amanita muscaria

Las publicaciones científicas detallan a la Amanita muscaria con las siguientes características:

– Tiene forma de sombrilla.

– Su altura varía entre 10 y 20 cm.

– Su pie es cilíndrico, robusto, recto, blanco o crema, provisto de un anillo membranoso y amplio.

– La base del pie tiene forma de mazo, y la rodea una volva blanca, a manera de verrugas.

– Su sombrero comienza siendo globoso y luego se aplana; es de color rojo escarlata que se vuelve anaranjado con el tiempo. Se separa fácilmente del pie.

– Sobre el sombrero hay numerosos restos del velo, de color blanco y consistencia algodonosa, pueden estar dispuestos en círculos concéntricos.