Apuestas online en adolescentes, el duro informe de Unicef: alertan sobre la edad promedio de ingreso

Las apuestas online generan gran preocupación entre familias, docentes y personas adultas. Existe un ingreso masivo de adolescentes al juego de azar. Así lo confirmó un estudio realizado por Unicef Argentina y Bienestar Digital. La preocupación es válida ya que tanto las estadísticas como lo que se observa en escuelas, los clubes y las casas, demuestra un uso extendido, naturalizado y, en muchos casos, problemático.

Unicef Argentina y Bienestar Digital lanzaron un informe que advierte el consumo apuestas online por parte de los adolescentes. Según el estudio el 80% de los consultados accedió o conoce a alguien que utilizó en el último año sitios de apuestas ilegales.

El informe permite repasar estadísticas y tomar medias para prevenir o acompañar a las adolescencias. Publicaron, ademas, “Zoom a las apuestas”, una guía con recomendaciones e información para familias, cuidadoras y cuidadores sobre las apuestas online en niñas, niños y adolescente.

Datos que alarman entre adolescentes por el juego online

En Argentina el juego de azar se encuentra prohibido para menores de 18 años. Los relevamientos muestran que las adolescencias ingresan asiduamente en plataformas legales y lo hacen principalmente desde sus casas. Según Unicef Argentina y Bienestar Digital 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online, y de ellos el 37% ingresa a sitios o apps de apuestas o casinos online muy seguido o todos los días.

Existen dos tipos de sitios de apuestas online: los legales y los ilegales. Para los legales es necesario saber que el sistema de apuestas online está provincializado. Cada jurisdicción decide cómo regular la actividad: cuántos sitios se autorizan, bajo qué requerimientos y con qué controles. Estos sitios tributan en cada jurisdicción y tienen, en el marco de las regulaciones, exigencias para controlar la edad de quienes ingresan a sus plataformas. Los ilegales tienen escaso o nulo control. No pagan impuestos, no están regulados y, en muchos casos, no son seguros.

Según el relevamiento de este informe el 80% de los ingresos desde Argentina a sitios de apuestas online, se hace a plataformas ilegales.

La edad de ingreso en las apuestas online es otro de los datos que alarma. Según el estudio está asociada a la apertura de billeteras virtuales, que actualmente ocurre en torno a los 13 años y que funcionan como mecanismo fundamental para apostar. Dentro de quienes apuestan, se observa una mayor presencia, frecuencia y montos apostados por parte de los varones. Y ademas, una estrategia repetida y efectiva de estos sitios es otorgar un bono de bienvenida para volver fácil y atractivo el ingreso.

El informe también advierte sobre la figura del prestamista. Dentro de la variedad de contextos, cuando los chicos comienzan a buscar conseguir dinero para continuar apostando, aparece la figura del prestamista que se aprovecha de la desesperación de quien debe dinero y le da un crédito totalmente ilegal bajo condiciones muy desfavorables.

La publicidad de apuestas online, legal e ilegal, funciona como un anzuelo que invita constantemente a apostar. Esa motivación externa es indispensable para multiplicar el ingreso, sobre todo cuando se asocia al bono de bienvenida.

Influencers, el rol fundamental que cumplen en la expansión del juego online

Los y las influencers juegan un rol fundamental en la promoción del juego online. El informe segura: «canalizan mucha de la publicidad (de plataformas legales e ilegales) y lo hacen desde canales que no suelen consumir las personas adultas, pero que sí son referencia para infancias y adolescencias».

Según el informe “Apostar no es un juego” el 71,9% de los adolescentes y juventudes cree que apostar es una problemática para la juventud. El mismo informe muestra que el 42% de los chicos y chicas cree que debe haber controles más estrictos en el acceso a las plataformas de apuestas online.

Otro dato preocupante que publica el informe es el siguiente: «Un factor relevante que determina la vulnerabilidad de los chicos y chicas en este contexto es la soledad y/o falta de acompañamiento. El 40% dice nunca haber hablado en su casa sobre las apuestas online y el 38% que solamente lo habló alguna vez«.

Por último, Unicef Argentina y Bienestar Digital aseguran: «Las adolescencias actuales están viviendo una sociedad que los invita constantemente a la búsqueda de “plata fácil”, de emociones intensas con recompensas inmediatas y les propone una mercantilización de sus experiencias. Cualquier actividad cobra sentido si les da dinero, y más aún si ese dinero aparece rápido y fácil«.

Cuáles son los signos de consumo problemático de juego online en adolescentes:

Unicef Argentina y Bienestar Digital enlistan: