«Arde Patagonia»: vuelve el Festival Lumen, fotografía para pensar la crisis climática

Los incendios de la Comarca Andina en 2025 dejaron una marca profunda en la región y pusieron en evidencia la fragilidad de los territorios frente al avance de la crisis climática. Esa tragedia, que movilizó a comunidades enteras en la lucha contra el fuego y despertó la solidaridad del país, es el punto de partida para esta nueva edición del Festival Lumen «Arde Patagonia».

Festival Lumen qué es y cuándo se hace

El Festival Lumen es un encuentro cultural y académico que combina fotografía, arte y reflexión crítica. Su importancia radica en que no se limita a mostrar imágenes, sino que propone pensar cómo la fotografía puede convertirse en un espacio para resignificar o repensar lo que nos atraviesa como sociedad.

Ir al festival es ser parte de una conversación colectiva y descubrir, a través de la mirada de artistas y especialistas, nuevas formas de vincularnos con los territorios y con nuestra propia historia.

El encuentro, organizado por la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y el Departamento de Artes Audiovisuales de la IUPA (Instituto Universitario Patagónico de Arte de Río Negro), busca explorar la relación entre fuego y ambiente a través de la imagen fotográfica.

La fotografía como memoria, resistencia y testimonio frente a la crisis climática. Foto gentileza.

La propuesta entiende a la fotografía como algo más que un registro: un espacio de memoria, resistencia y testimonio capaz de resignificar el vínculo entre cuerpo, naturaleza e historia.

En tiempos de crisis ecológica, la fotografía se convierte en una forma de interpelar lo invisible. El festival invita a pensar cómo las imágenes pueden abrir preguntas, poner en agenda la problemática ambiental y generar conciencia frente a la urgencia climática.

Festival Lumen: invitados especiales

Entre los referentes que participarán se encuentran Cora Gamarnik, investigadora del Conicet y docente de la UBA, especialista en fotografía y medios; Sonia Bossio y Virginia Mazza, directoras de Espacio Maravilla; Jorge Piccini, editor de la revista Bex Patagonia; y Aníbal Mangoni, fundador del Centro de Estudios Fotográficos de Córdoba.

También estarán presentes el artista visual Raymundo Lagresta, la docente y tallerista Liliana Campazzo y la fotógrafa Natalia Roca, sumando miradas desde distintas disciplinas y territorios.

Festival Lumen: una cita con proyección regional

El evento generará un encuentro para propiciar la formación y circulación de proyectos fotográficos, acercando a nuestra región la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias con otros fotógrafos, editores, artistas, diseñadores, instituciones, investigadores y creadores que ponen en valor la fotografía como herramienta de exploración del mundo.

Invitados de distintas disciplinas compartirán charlas, talleres y experiencias en torno a la imagen y el ambiente. Foto gentileza.

La programación incluye diversas actividades: conversatorios, ronda de publicaciones, presentaciones de proyectos editoriales, Biblioteca Colectiva (exposición de fotolibros), talleres, muestras fotográficas y VJ Books.

El Festival Lumen no es solo un espacio artístico: es también una plataforma que fortalece el debate sobre cómo habitamos los territorios y qué lugar ocupa el arte en la construcción de conciencia colectiva. Desde la Patagonia, se proyecta como un encuentro con alcance regional, que conecta la universidad, la comunidad y los debates globales sobre ambiente y futuro.

El cronograma completo de charlas, talleres y actividades está disponible en el micrositio oficial del festival.