ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

«Arde Patagonia»: vuelve el Festival Lumen, fotografía para pensar la crisis climática

El 25 y 26 de septiembre se realizará la segunda edición del Festival Lumen, organizado por la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y el Departamento de Artes Audiovisuales.

Natalia López

Por Natalia López

25 y 26 de septiembre llega la segunda edición del Festival Lumen. Foto gentileza.

25 y 26 de septiembre llega la segunda edición del Festival Lumen. Foto gentileza.

Los incendios de la Comarca Andina en 2025 dejaron una marca profunda en la región y pusieron en evidencia la fragilidad de los territorios frente al avance de la crisis climática. Esa tragedia, que movilizó a comunidades enteras en la lucha contra el fuego y despertó la solidaridad del país, es el punto de partida para esta nueva edición del Festival Lumen «Arde Patagonia».

Festival Lumen qué es y cuándo se hace

El Festival Lumen es un encuentro cultural y académico que combina fotografía, arte y reflexión crítica. Su importancia radica en que no se limita a mostrar imágenes, sino que propone pensar cómo la fotografía puede convertirse en un espacio para resignificar o repensar lo que nos atraviesa como sociedad.

Ir al festival es ser parte de una conversación colectiva y descubrir, a través de la mirada de artistas y especialistas, nuevas formas de vincularnos con los territorios y con nuestra propia historia.

El encuentro, organizado por la Tecnicatura Universitaria en Fotografía y el Departamento de Artes Audiovisuales de la IUPA (Instituto Universitario Patagónico de Arte de Río Negro), busca explorar la relación entre fuego y ambiente a través de la imagen fotográfica.

La fotografía como memoria, resistencia y testimonio frente a la crisis climática. Foto gentileza.

La propuesta entiende a la fotografía como algo más que un registro: un espacio de memoria, resistencia y testimonio capaz de resignificar el vínculo entre cuerpo, naturaleza e historia.

En tiempos de crisis ecológica, la fotografía se convierte en una forma de interpelar lo invisible. El festival invita a pensar cómo las imágenes pueden abrir preguntas, poner en agenda la problemática ambiental y generar conciencia frente a la urgencia climática.

Festival Lumen: invitados especiales

Entre los referentes que participarán se encuentran Cora Gamarnik, investigadora del Conicet y docente de la UBA, especialista en fotografía y medios; Sonia Bossio y Virginia Mazza, directoras de Espacio Maravilla; Jorge Piccini, editor de la revista Bex Patagonia; y Aníbal Mangoni, fundador del Centro de Estudios Fotográficos de Córdoba.

También estarán presentes el artista visual Raymundo Lagresta, la docente y tallerista Liliana Campazzo y la fotógrafa Natalia Roca, sumando miradas desde distintas disciplinas y territorios.

Festival Lumen: una cita con proyección regional

El evento generará un encuentro para propiciar la formación y circulación de proyectos fotográficos, acercando a nuestra región la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias con otros fotógrafos, editores, artistas, diseñadores, instituciones, investigadores y creadores que ponen en valor la fotografía como herramienta de exploración del mundo.

Invitados de distintas disciplinas compartirán charlas, talleres y experiencias en torno a la imagen y el ambiente. Foto gentileza.

La programación incluye diversas actividades: conversatorios, ronda de publicaciones, presentaciones de proyectos editoriales, Biblioteca Colectiva (exposición de fotolibros), talleres, muestras fotográficas y VJ Books.

El Festival Lumen no es solo un espacio artístico: es también una plataforma que fortalece el debate sobre cómo habitamos los territorios y qué lugar ocupa el arte en la construcción de conciencia colectiva. Desde la Patagonia, se proyecta como un encuentro con alcance regional, que conecta la universidad, la comunidad y los debates globales sobre ambiente y futuro.

El cronograma completo de charlas, talleres y actividades está disponible en el micrositio oficial del festival.


Temas

Crisis climática

Cultura

Festival

Sociedad

UNRN

Los incendios de la Comarca Andina en 2025 dejaron una marca profunda en la región y pusieron en evidencia la fragilidad de los territorios frente al avance de la crisis climática. Esa tragedia, que movilizó a comunidades enteras en la lucha contra el fuego y despertó la solidaridad del país, es el punto de partida para esta nueva edición del Festival Lumen "Arde Patagonia".

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios