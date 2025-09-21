La historia de Bernard Fowler, el célebre corista de los Rolling Stones que cantará en Neuquén esta semana

¿Qué probabilidades hay de que Los Rolling Stones toquen en Neuquén? Ninguna, definitivamente. Ni la esperanza siquiera de que algo así ocurra y que es, se supone, lo último que se pierde. ¿Y qué probabilidades de un rolling stone toque en Neuquén? Bueno, esta pregunta ya tiene sus matices. O bemoles, dada la circunstancia. Ninguna, si pensamos en Mick Jagger o Keith Richards. Pero Los Rolling Stones no son solo ellos. Porque Bernard Fowler, que también es un rolling stone, tocará esta semana en Neuquén. En rigor de verdad, cantará.



Bernard Fowler es desde 1990 el corista principal de Los Rolling Stones, un soporte esencial en el desempeño vocal de Mick Jagger. Si la banda suena sólida en los vivos mucho tiene que ver Fowler, un cantante versátil que no solo ofrece soluciones dado su profesionalismo, sino que les da matices y texturas a las líricas de Jagger & Richards.



Asiduo visitante de la Argentina desde aquella histórica primera vez de los Stones en Argentina, en febrero de 1995, Fowler viene cada tanto a cantar y a visitar amigos, entre ellos Fabián Quintiero, el Zorro, y Charly García, por supuesto, a quienes conoció en aquellos febriles días de febrero de hace poco más de treinta años.

Bernard Fowler y Charly García se encontraron hace pocos días durante el show del cantante estadounidense en Buenos Aires.



Fowler, que cuenta con una sólida carrera más allá de Los Rolling Stones, armó una banda local para sus presentaciones, que es la misma (de) siempre: Pilo Gómez y Gonzalo Lattes, en guitarras; Melena Sánchez, en batería; Pehuen Innocenti, en teclados; y el Zorro Quintiero, en bajo.



Todos ellos acompañarán a Fowler en su aventura neuquina, el jueves, a las 21, en el Cine Teatro Español; y el sábado 27, a las 19, en las instalaciones de Bodega Malma (ver aabajo). Serán los únicos dos shows del corista stone fuera de la ciudad de Buenos Aires, donde ya se presentó en La Fábrica, bajo la atenta mirada y escucha de Charly.

Bernard Fowler y la Argentina



En una extensa y muy cordial charla telefónica, el Zorro Quintiero habló con Diario RÍO NEGRO de Bernard Fowler, de su relación con Los Rolling Stones, con la Argentina y con los músicos argentinos que lo acompañan desde hace tantos años; y, por supuesto, de Charly García, de cómo está hoy y de su inesperado proyecto con Sting, entre otros asuntos.



“La historia empezó en 1995, cuando vino por primera vez con Voodoo Lounge, con los Stones. Él arrancó con esa gira”, cuenta quien fuera tecladista de Soda Stereo en los discos Signos (1985) y Nada personal (1986). “Ahí lo conocí yo y lo conocí a Charly. Y una próxima vez, donde él ya vino a Buenos Aires, contratado para tocar en una fiesta armó una banda local. Él va por todo el mundo haciendo este tipo de cosas, no sólo en Argentina, distintos espectáculos, aparte de los Stones”.



Cuando Los Rolling Stones están de gira es su actividad principal, pero después queda mucho tiempo libre y va haciendo shows por todos lados. Y algunos shows, o muchos de ellos, no son referidos a los Stones. Por ejemplo, en el último tiempo hizo un tributo a David Bowie con los músicos de Bowie. “Hace jazz, hace blues, rock. Es muy versátil para cantar. Y acá cada tanto viene y usa la banda argentina que armó la primera vez, donde a mí me llamó para tocar”, revela Quintiero.



Obviamente que en el setlist de Fowler sobresalen clásicos (y no tanto) de Los Rolling Stones: “El otro día hicimos ‘The Spider and the Fly’, también toca algunos lados B. A veces le pedimos nosotros algunos, pero a veces nos da el gusto y a veces no”. (risas)



No menos obvio es que también canta otras cosas. “Está bien que no sea un show solo de temas de Rolling Stones”, aclara el Zorro. “El otro día hizo Queen, Howling Wolf, hemos hecho AC/DC., hemos hecho soul, blues y rock. Básicamente, el show de Bernard está hecho de esos tres géneros y distintos artistas. Y temas de él también, no te olvides que tiene discos solistas”.



Todos los músicos que acompañan a Bernard Fowler conocen las canciones del setlist. “¿Quién no las conoce? Todos esos hitazos. Pero bueno, una cosa es conocerlas y otra es tocarlas al lado de un tipo que las toca con los originales (risas) Y realmente te pone en una exigencia, de hacerlo sonar muy alta”.

Jagger & Fowler, una sociedad que funciona muy bien en escena y también fuera de ella.



“La verdad que esta vez es la vez que Bernard más tranca vino en el sentido de que sonó rápido la banda. Es cierto, aunque la banda también ya tocó tantos shows que lo tiene incorporado. Se quedó muy tranquilo, sintió rápidamente que sonaba. No tuvimos esos ensayos largos que supimos tener algunas otras veces, donde se ponía muy exigente. Pero también está bueno para nosotros, porque para cada uno de nosotros cada ensayo es un masterclass”, revela el músico que ingresó como tecladista a la banda de Charly García a mediados de los 80, tras su salida de Soda.

Fabián Quintiero, el Zorro, músico de Suéter, Soda Stereo y Los Ratones Paranoicos, pero, sobre todo, músico y persona de confianza de Charly García desde hace más de treinta años.



La idea de traer a Bernard Fowler a Neuquén surgió de una charla entre Pilo Gómez, uno de los músicos que acompaña al cantante estadounidense, y un productor. Pilo le propuso llevar (o traer) el show de Fowler al Alto Valle. Al productor le pareció que sí y pronto surgió la idea de hacerlo en Malma. Una segunda fecha en el Cine Teatro Español vendría después.



Lo cierto fue que necesitaban un productor con experiencia en grandes espectáculos para articular la idea de Fowler en el Alto Valle y llevarla a cabo. Fue cuando apareció el productor cipoleño Nacho Solari y entonces todo comenzó a tomar forma.

Bernard Fowler y los Stones



Hace treinta y cinco años que Bernard Fowler forma parte de Los Rolling Stones como corista principal. En 1990, Fowler cantaba para Herbie Hancock y estaba de gira con un disco llamado Future Shock, producido por Bill Laswell. En un parate en la gira Fowler regresó a su departamento para aprovechar el descanso, pero sonó el teléfono y sus planes cambiaron para siempre: “Era Bill” recuerda Fowler en una entrevista con Los Ángeles Magazine. “Me dijo vení al aeropuerto. Acababa de llegar del aeropuerto y acababa de entrar por la puerta de mi departamento, pero Bill me insistió: volvete al aeropuerto que hay pasaje para vos. No sabía dónde iba, pero tenía un billete en primera clase a Londres”.



Una vez en la capital inglesa, Bill lo lleva en auto hacia un destino que Bernard aun desconocía. Iban hablando de música muy animadamente hasta que le hace, como al pasar una pregunta sobre los Rolling Stones. “Sí, me encantan los Stones”, le responde y le cuenta: “El primer disco que me regaló mi padre fue uno de los Rolling Stones. Él se ríe un poco. Acabamos en la zona de Swiss Cottage, en Londres.

Llamamos al timbre y un tipo negro grande nos abre la puerta. Nos dice: ‘Está ahí dentro’. Por supuesto, no sé quién demonios es ‘él’. Hay un tipo sentado en el suelo. Solo le veo la espalda y tiene una guitarra en la mano. Bill se acerca y le dice al tipo: ‘Oye, este es el tipo del que te he hablado. Este es Bernard’.

«Mick se siente respaldado por Bernard. Él hace toda la dirección de los coros. Pero también hay un detalle importante: le cayó bien a Keith Richards”, dice Fabián Quintiero sobre la permanencia de Fowler los Rolling Stones..



“El” hombre se da la vuelta y es Mick Jagger. “Estoy completamente sorprendido. Me deja totalmente desconcertado. No tenía ni idea. Bill sale de la habitación y Mick me dice que me siente en el suelo. Él toca la guitarra y nosotros tarareamos, y él está trabajando en las canciones de su primer disco en solitario, She’s the Boss. Así que tarareamos durante una hora o dos y me da un casete con el material en el que está trabajando para su disco. Vuelvo al hotel. Solía viajar con una grabadora de cuatro pistas, así que cuando regresé, empecé a trabajar en algunas ideas vocales.



“Al día siguiente estamos en el estudio y Mick me dice: Oye, quiero que cantes en esto y necesito algunas ideas. Y yo le digo: Vale, pero antes de hacerlo, déjame tocarte algo. Así que le paso la máquina, él lo escucha, me mira y me dice: ¿Hiciste esto anoche después de dejarme? Le digo que sí. Lo escuchó y dijo: Vale, hagámoslo. Ese fue el comienzo de una relación que dura ya más de 30 años. La puerta de Los Rolling Stones ya estaba abierta para Bernard Fowler

Bernard Fowler, un frontman poderoso



¿Qué tipo de cantante es Bernard Fowler? “Es un frontman recontra versátil”, le define Quintiero. “Tiene versatilidad para hacer rock, blues, soul, jazz. Puede cantar cualquiera de esas cosas y otras cosas también. Tiene mucho volumen, muchos bajos, muchos saltos. Tiene onda. Y es experto en coros. Por ejemplo, a los chicos del coro los entrena de una manera nunca vista por nosotros porque acá no hay una cultura del coro bien trabajada en nuestro medio”.



Para el ex bajista de Los Ratones Paranoicos entre 1997 y 2007, Fowler es un privilegiado de haber sido elegido por los Stones “porque entrar ahí no es nada fácil. Y otra cosa no menos importante: se mantuvo. No lo cambiaron. No lo cambiaron porque Mick se siente respaldado por Bernard. Él hace toda la dirección de los coros. Pero también hay un detalle importante: le cayó bien a Keith Richards”.

Bernard Fowler vendrá a Neuquén para presentarse junto a su banda argentina el jueves y el sábado.



Quintiero vuelve a los shows de los próximos días en Neuquén y no duda: “Traten de ir porque no se da todos los días. No solo por la cuestión Stone, sino por la calidad de ver un espectáculo impresionante con un artista impresionante como Bernard”.



También destaca el esfuerzo de los productores: “No es fácil llevarlo hasta allá, llevarnos a todos y armar los shows. Por eso les sugiero que vayan a verlo, que a sentirlo. Van a ver la potencia que tiene en vivo. Hay un artista ahí adelante, más allá de la parafernalia Stone que existe y que a todos nos copa”.



Últimas noticias sobre Charly García



“Lo vi el otro día, estaba contento, tranquilo”, dice el Zorro sobre Charly García. “Pero bueno, está en un momento… yo le decía, qué locura lo tuyo, cómo te las arreglas para nunca parar. (risas) Por más que no esté tocando, sigue en el mundo de la música. Ahora va a sacar un tema con Sting”.



Sobre cómo fue la (re)conexión con el exPolice, cuenta Quintiero: “Nosotros a Sting lo conocimos en Amnesty, en 1988. No fue una muy buena experiencia para Charly en el sentido de tocar, porque no tuvimos el espacio, el lugar que Charly merecía. Pero Charly aprovechó igual la volteada, la oportunidad para conocer a Sting y a los demás. Y bueno, ahora volvió Sting y él lo fue a ver cuando vino en febrero. Y realmente Sting se recontraportó con él. Lo recibió, charlaron. Evidentemente, Sting no solo lo conocía por aquella vez, sino también por Dominic (Miller, guitarrista argentino de Sting). Entonces creo que Sting entendió quién es Charly en la cultura de acá. Y bueno, estuvieron bastante juntos acá cuando vino.

Beats Modernos. Zorro Quintiero, Joaco Burgos, Fernando Samalea y Rosario Ortega.

Fueron a cenar y a Charly se le ocurrió que Sting cante en un tema que compuso que se llama In The City. Y Sting se copó y le mandó su parte. Sting hizo su parte allá, en Nueva York y la parte del video también la hizo allá. Es una colaboración que para Charly es muy importante. Para Charly es un reconocimiento muy grande a un nivel más allá de Argentina. Y está muy contento. Y lo importante es que él esté contento a esta altura de su vida, con todo lo que hizo, todo lo que luchó por la libertad, como me dice él. Me parece un alegrón, un alegrón muy grande y también muy Charly: no estoy tocando, no estoy en los shows, pero estoy haciendo música”.



Fabián Quintiero dice que “In The City” saldrá como single a mediados de octubre, en el marco del cumpleaños de García, el Mes García, como lo llama Zorro, ya que Charly cumple el 23 de octubre.



Por su parte, ellos los Beats Modernos, la banda formada por Samalea, Rosario Ortega, Joaco Burgos y el propio Quintiero, que celebra la música de Charly, lo festejará tocando. “Nosotros estamos ahí, estamos dando lo que sabemos en cada show. La estamos pasando bien también, ya sin tanta pretensión quizás. No tenemos 20 años y hay que disfrutarlo así. Yo voy a cumplir 60. Como les digo yo a todos, si yo cumplo 60 estamos jodidos. Siempre era el más chico de la banda”. (risas)

