Primavera en el Alto Valle: estalla la floración y el INTA invita a una salida fotográfica  

La primavera está en marcha desde hace unos días y el Alto Valle se viste de blanco: las flores de las plantas inundan los entornos rurales y el ciclo productivo está en fase de floración.

Ante ese panorama, desde la Agencia de Extensión Rural (AER) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Alto Valle, invitan a participar de una salida fotográfica dedicada especialmente al registro de la floración de peras y manzanas.

La actividad está prevista para este viernes 26 de septiembre a las 8:30 y consiste en una salida grupal guiada por el campo experimental, a la que se suma información técnica a cargo de los profesionales Fabiana Eckers y Diego Rodil.

Foto: archivo Juan Thomes.

Rodil es técnico de agencia y uno de los trabajadores de INTA que mes a mes recibe a los estudiantes de escuelas que visitan la Estación Experimental. Según explicó a Diario RÍO NEGRO, los objetivos de la salida son variados.

“Acompañar a fotógrafos profesionales y aficionados a través de diferentes variedades de pera y manzana en flor, compartir conocimiento del proceso vegetativo que se inicia con la floración y destacar la importancia de la abeja en la polinización”, precisó. Además, estarán atentos a responder las preguntas que pudieran surgir en la visita.

Se trata de una excelente oportunidad para los amantes de la fotografía y también para los aficionados. Se podrán nutrir de una observación detallada de los ciclos de floración de estas frutas. La iniciativa se repite por segundo año consecutivo en la localidad.

Cómo inscribirse y dónde es la salida fotográfica

La jornada es gratuita y abierta al público en general y se realizará en el predio de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA), ubicada en Ruta Nacional 22, kilómetro 1190, en Guerrico.

Para participar, es necesario inscribirse con antelación ya que el cupo es limitado. Para hacerlo, deben enviar un correo electrónico a eeaaltovalle.eventos@inta.gob.ar.