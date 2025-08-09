Arreglos y remoción de material en la Ruta 43, en el cerro La Virgen: así avanza la «etapa de alto riesgo» en Chos Malal

Avanzan las tareas de remediación del cerro de la Virgen en Chos Malal, que tuvo un derrumbe en agosto de 2023. Hay trabajos sobre la Ruta 43 en la remoción de material. «En la etapa de alto riesgo», indicó José Dutsch, presidente de Vialidad provincial. Anunció que «en dos meses y medio más, vamos a estar terminando con el saneamiento de todo lo que es el macizo”.

Cuánto material se removió sobre la Ruta 43, en Chos Malal

Explicó que el plan de trabajo se realizó en base al estudio ejecutado por la fundación de la Universidad de San Juan “sobre el comportamiento del macizo” y en base a esto la zona fue dividida en cinco taludes.

Precisó que actualmente se trabaja «en la etapa de alto riesgo que es la parte 1 y 2, donde ya llevamos removidos 35.000 metros cúbicos de material«. El cómputo final ronda los 80.000 metros cúbicos en todos los sectores, indicó.

Aseguró que el plan de trabajo se está cumpliendo, a pesar de que, en época invernal, “tuvimos algunos días que no pudimos trabajar” y remarcó que a partir del “convenio que hicimos con el Ejército, estamos muy conformes con el trabajo que se viene haciendo”.

“El esquema de trabajo que ellos nos han propuesto, lo estamos cumpliendo. Son 120 días de trabajo, de los cuales estamos en el 40 por ciento del tiempo”, amplió.

Dijo que una vez finalizadas estas tareas, se continuará con la recuperación “de la carpeta asfáltica y la luminaria que quedó destruida con este derrumbe».

El derrumbe fue en agosto de 2023. Foto: Gentileza.

En mayo iniciaron las tareas sobre la Ruta 43, en Chos Malal

Los trabajos comenzaron el 15 de mayo y están a cargo del Batallón de Ingenieros de Montaña VI del Ejército Argentino y de la dirección provincial de Vialidad. Cuentan con la asistencia técnica de la municipalidad de Chos Malal que conduce el intendente Nicolás Albarracín. En total, implican remover 84.100 metros cúbicos.

Actualmente concentran las labores en la ladera del cerro que se desmoronó hace dos años, afectando la conectividad terrestre en la región del Alto Neuquén. La zona de trabajo fue dividida en cinco taludes. Hoy se está trabajando en el talud Nº1 que es, junto al talud Nº2, el sector de mayor riesgo.

La zona se encuentra cerrada al tránsito para garantizar las tareas de logística y remoción. Desde vialidad aclararon que hay un desvío habilitado para asegurar la conectividad vial con el departamento Minas.

El derrumbe ocurrió en agosto de 2023 y bloqueó la ruta provincial 43. Desde entonces, la conectividad del Alto Neuquén se vio afectada. Vialidad provincial ejecutó el desvío sobre la ribera del Curi Leuvú y contrató a la fundación Universidad de San Juan para realizar el estudio técnico de las causas y posibles soluciones a lo ocurrido.

Desde Provincia informaron que todo el material que había quedado depositado sobre la cinta asfáltica tras el desmoronamiento ya pudo ser retirado y trasladado hasta el lugar de depósito final. Se usará para proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú.