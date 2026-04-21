Así es el lujoso departamento que Ricky Martin vendió en Nueva York: diseño de autor, materiales premium y estilo único

El cantante Ricky Martin concretó este martes la venta de su exclusivo departamento en Manhattan, ubicado en el sofisticado barrio de Upper East Side. La propiedad, que estuvo más de ocho años en el mercado premium, finalmente se transfirió por 6,15 millones de dólares, cerrando una operación que había generado expectativa en el mundo inmobiliario de lujo.

Cómo es el departamento que vendió Ricky Martin en Manhattan

La vivienda cuenta con 280 metros cuadrados, distribuidos en una planta abierta, luminosa y funcional. Dispone de cuatro dormitorios principales, cuatro baños completos y un toilette para visitas, con una organización pensada para combinar espacios sociales amplios y áreas privadas.

Ubicado en un piso alto, el departamento se destaca por sus ventanales de piso a techo, que garantizan una entrada constante de luz natural y vistas privilegiadas de la ciudad.

El edificio, diseñado por el reconocido arquitecto Peter Marino, responde a un concepto residencial contemporáneo y sofisticado, con una fachada vidriada que refuerza su impronta moderna.

Materiales premium y diseño de alto nivel

La propiedad refleja un estándar high end en cada detalle. Los pisos de parqué de roble aportan calidez y continuidad visual, mientras que los materiales elegidos elevan la experiencia del espacio.

La cocina combina equipamiento de lujo con muebles hechos a medida y encimeras de cuarzo suizo, reconocidas por su resistencia y acabado impecable.

En los baños, el protagonista es el mármol italiano, presente tanto en paredes como en pisos, consolidando una estética elegante y atemporal.

Distribución inteligente y espacios versátiles

El departamento incluye una galería central de seis metros que conecta de manera fluida los ambientes sociales con el sector privado.

Cuenta con dos suites principales, cada una con vestidores amplios, pensados para maximizar el confort y la organización. Los otros dos dormitorios mantienen dimensiones generosas y acceso directo a los baños.

Además, la propiedad suma un ambiente flexible cercano al living principal, ideal para transformarse en oficina, biblioteca o sala de entretenimiento, adaptándose a distintas necesidades.

Una venta millonaria con margen acotado

La operación se cerró por 6,15 millones de dólares, unos 300.000 dólares por debajo del último precio publicado en septiembre.

Teniendo en cuenta que el artista había adquirido la propiedad en 2012 por 5,9 millones, la ganancia fue reducida, especialmente considerando el tiempo que el inmueble permaneció en el mercado.

Aun así, la venta marca el cierre de una etapa para Ricky Martin en Nueva York, con una propiedad que refleja el equilibrio entre diseño, lujo y funcionalidad en una de las zonas más exclusivas del mundo.