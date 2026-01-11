ATE anunció un corte sobre Ruta 7 en Centenario para este lunes: horario y cuál será la zona afectada

Este lunes 12 arrancará con un reclamo de ATE sobre la Ruta 7 en Centenario. Desde el sindicato de estatales informaron que la medida de fuerza es por reclamo de falta de pagos a trabajadores eventuales en el hospital local.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de ATE Seccional Este, Ricardo Tabia, precisó que el corte sobre Ruta 7 se llevará a cabo a partir de las 7, a la altura de la tercera rotonda.

«Por ahora sería un corte total. Se va a dejar pasar al transporte público, ambulancia, personal policial y aquellos que llevan traslados de pasajeros con cuestiones oncológicas y demás», detalló.

Corte en Ruta 7: cuál es el reclamo de ATE

Tabia indicó que desde ATE denuncian que hay trabajadores eventuales del hospital de Centenario a quienes aún no se les pagó el medio aguinaldo, ni tampoco sus respectivos haberes de octubre, noviembre y diciembre.

A esto, comentó que también se suma que todavía no hubo una renovación de las necesidades de servicio y las causales: «Hay compañeros que cubrieron alguna causal y bueno, se les terminó, pero tampoco les han pagado«.

Por último, el dirigente de ATE añadió que también reclaman por la firma de decretos de los concursos en los que participaron trabajadores del Estado hace más de ocho meses para formalizar su situación laboral.