Neuquén confirmó el pago del bono a estatales: cuándo se cobra y cuál es el monto

El Gobierno de Neuquén anunció el pago del bono a estatales. La medida fue acordada a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN y UNAVP, así como con el gremio docente ATEN.

Según informaron desde el Ejecutivo, el monto será abonado el martes 20 de enero a la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Se trata de una suma extraordinaria de $350.000 que será depositada con los haberes de enero.

La medida es el resultado de los acuerdos alcanzados a fines del año pasado con los sindicatos ATE, UPCN y UNAVP, además del gremio docente ATEN. El pago de este bono forma parte de la estrategia oficial de adelantar las mesas de negociación para definir la pauta salarial antes del inicio del ciclo fiscal.

Desde el Gobierno destacaron que el adelantamiento de las paritarias responde a un «manejo responsable de los recursos públicos».

Cuándo será el próximo aumento a estatales de Neuquén

Respecto a la continuidad de la pauta salarial para este año, el acuerdo con ATE, UPCN y UNAVP establece que durante el primer semestre se aplicará la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los incrementos resultantes de la inflación entre enero y junio se verán reflejados en las liquidaciones de:

Abril (primer tramo)

(primer tramo) Julio (segundo tramo)

En el caso del gremio docente ATEN, si bien se mantiene el esquema de actualización por IPC, el acuerdo contempla una proyección anualizada que cubre el período comprendido entre enero y diciembre de 2026. Con este pago, el Ejecutivo busca dar previsibilidad a los salarios estatales frente al contexto inflacionario actual.