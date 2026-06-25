Auca Mahuida «es un volcán extinto»: el Segemar descartó por completo un escenario eruptivo en Neuquén

El 21 de junio detectaron una “irradiación de calor” y una emisión de gases a alta temperatura en el área protegida Auca Mahuida, según comunicaron desde el Gobierno de Neuquén. Desde el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) reiteraron que «es considerado un volcán extinto» y que hay «ninguna evidencia científica que sustente la hipótesis de un proceso de reactivación».

La Provincia delimitó un perímetro de seguridad de dos kilómetros, restringió el acceso de particulares y dispuso monitoreo constante de la zona cerca de Rincón de los Sauces. La explicación inicial se centró en la presencia de un punto caliente muy localizado, de apenas unos metros, sin variaciones en su comportamiento.

A la par, el geólogo y geofísico, Mario Sigismondi, señaló que el fenómeno se ajusta más a una manifestación hidrotermal superficial. Su tesis doctoral se centró en la geodinámica de la cuenca neuquina y cuenta con 40 años de experiencia en la actividad hidrocarburífera.

«Se descarta la reactivación del volcán Auca Mahuida«: el comunicado del Segemar

El Segemar emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la comunidad ante las especulaciones. «Los estudios geológicos disponibles para la zona y la información recopilada en terreno, suministrada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno de Neuquén, descartan el desarrollo de cualquier escenario eruptivo potencial», afirmaron.

Explicaron que se trata de un volcán en «escudo» de 2.253 metros sobre el nivel del mar, del que el último registro de actividad eruptiva data de hace 800.000 años, durante el Pleistoceno. «En base a los antecedentes geológicos de la región, es considerado un volcán extinto», aseveraron.

Recordaron que un criterio clave para que un volcán sea clasificado como activo es haber mostrado actividad o registro eruptivo en el Holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años aproximadamente, algo que no ocurrió en este caso.

Desde el Segemar añadieron que no se detectó dióxido de azufre (SO₂) ni sulfuro de hidrógeno (H₂S), dos componentes característicos que indicarían actividad volcánica superficial. La ausencia de estos gases refuerza la interpretación de que el fenómeno no se asocia a un ascenso directo de magma hacia la superficie, sino a procesos hidrotermales en un sistema volcánico antiguo y sin registros de actividad reciente.

«Se descarta la reactivación del volcán Auca Mahuida, como origen del fenómeno registrado en el sitio», remarcaron en el comunicado. Indicaron que, de todas formas, continuarán trabajando «en estrecha colaboración con la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del Gobierno de Neuquén», y mantendrán «una coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE)».