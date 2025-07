Aumento de ACV a edades más tempranas: ¿cuánto incide el ejercicio físico?

Alejandra «Locomotora» Oliveras, la excampeona mundial de boxeo, murió a los 47 años luego de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) isquémico. La boxeadora estuvo dos semanas internada en el Hospital José María Cullen en Santa Fe.

Desde la institución confirmaron que Oliveras sufrió “un shock seguido de un tromboembolismo pulmonar masivo”, es decir que un coágulo de sangre bloqueó las arterias pulmonares principales, afectando el flujo de sangre arterial a los pulmones y corazón.

El ACV es la tercera causa de muerte en el país y la principal causa de discapacidad. Se estima que alrededor de 9 de cada 10 ACV son de tipo de isquémico y se producen cuando se bloquea el flujo sanguíneo en un vaso que conduce al cerebro. Con menor frecuencia se produce el ACV de tipo hemorrágico causado por la ruptura de algún vaso del cerebro.

La hipertensión, la dislipemia (el colesterol elevado), el tabaquismo, la diabetes y el sedentarismo son factores de riesgo para los accidentes cerebro vasculares.

«Tanto el infarto de miocardio como los accidentes cerebro vasculares se están empezando a ver en ambos sexos a edades cada vez más tempranas. Esto tiene que ver con la disminución del ejercicio, con mayores responsabilidades laborales y poco tiempo para la actividad física. Todo eso lleva a la aparición de factores de riesgo que genera como un caldo de cultivo para quienes están más predispuestos a tener un evento clínico», apuntó el médico cardiólogo del sanatorio San Carlos, Jorge Bocian.

Al consultarle si el ejercicio regular y moderado tiende a reducir el riesgo de ACV, aseveró que «en algunos pacientes sí«. «Hacer ejercicio regular, de manera moderada -y supervisado- reduce las chances de tener un evento isquémico cardiovascular, como un infarto o un ACV. Está demostrado. Lo importante es seguir la recomendación médica y el tratamiento correspondiente para reducir las posibilidades de estos eventos clínicos», señaló el médico que es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología.

Al consultarlo sobre la práctica de ejercicio físico intenso, consideró que se ingresa «en un gris ya que no hay evidencia médica. En algunos casos, puede ser contraproducente si la persona no tiene controles médicos previos. Pero lo cierto es que no hay mucha evidencia respecto a cuán saludable es el ejercicio físico intenso».

Aseguró que el ejercicio regular y moderado es beneficioso para ambos sexos. «Lo que quizás ocurre es que las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en los hombres. En la mujer, aumenta el riesgo de un evento cardiovascular cuando se acerca la edad de la perimenopausia», afirmó y aclaró: «De todos modos, no es lo mismo ser hipertenso, diabético o tener sobrepeso que si uno llega con un peso adecuado y haciendo ejercicio regular«.

En el caso de una mujer de mediana edad, que ronde los 50 años y atraviese la perimenopausia, se recomiendan controles médicos si realiza ejercicio intenso, además de una evaluación de los factores de riesgo con el médico de cabecera, e incluso con un cardiólogo.

¿Cuánto ejercicio se recomienda realizar? Advirtió que no se puede generalizar. «120 minutos semanales de caminata vigorosa o trote puede ser aceptable, pero depende de cada persona, de la edad y los factores de riesgo. Además, si una persona tuvo problemas de rodilla no se le puede indicar. Por eso, la actividad se ajusta a cada uno en particular».