Avenida Mosconi en Neuquén: inician los trabajos entre Linares y Gatica para la reconversión de la ex Ruta 22

Con los primeros trabajos de campo, esta semana comenzará la obra en el tramo que abarca desde Linares hasta la calle Gatica.

La Municipalidad de Neuquén activará esta semana los primeros trabajos de campo para la urbanización de la Avenida Mosconi (exRuta 22). Comenzará por el tramo entre las calles Linares y Gatica. Se trata del puntapié inicial para la modificación de los 14 kilómetros de la traza que atraviesa la capital provincial de este a oeste.

Según confirmó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, tras la firma del contrato se procederá al cerramiento perimetral de las primeras 20 cuadras. El plazo de ejecución previsto para esta primera etapa es de un año.

Nivelación y pluviales

El objetivo central de la obra es la eliminación del histórico terraplén de la ruta, que actualmente funciona como una barrera física e hidráulica. «Vamos a eliminar el terraplén que en días de lluvia intensa oficia de represa y produce anegamientos», explicó el funcionario. En su lugar, se construirán sistemas pluviales subterráneos para garantizar el escurrimiento del agua.

El nuevo diseño vial

El proyecto técnico plantea una reconfiguración total de la circulación en la avenida:

Carriles: pasará a tener cuatro carriles de circulación, más un quinto carril lateral destinado a estacionamiento.



pasará a tener cuatro carriles de circulación, más un quinto carril lateral destinado a estacionamiento. Movilidad: se construirán dos bicisendas (una en cada sentido) para conectar desde el puente carretero Neuquén-Cipolletti hasta el límite con Plottier.



se construirán dos bicisendas (una en cada sentido) para conectar desde el puente carretero Neuquén-Cipolletti hasta el límite con Plottier. Espacio público: se proyectan veredas más amplias y un corredor verde longitudinal a lo largo de toda la traza.

Financiamiento y etapas

La intervención completa sobre la Avenida Mosconi está dividida en seis tramos diseñados según la complejidad de cada sector urbano. La obra se ejecutará con partidas del Presupuesto Municipal 2026 y, según informó el Ejecutivo, se financiará con recursos propios, demandando una inversión total estimada en 170 millones de dólares.

La promesa oficial incluye además la modernización del sistema de semaforización e iluminación LED, buscando integrar definitivamente la ex ruta a la trama urbana de la ciudad.