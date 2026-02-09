Fiesta de la Confluencia 2026: tras la suspensión, el municipio de Neuquén informó cuándo se sortean la casa y la 4×4

Luego de la suspensión de la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2026 por cuestiones climáticas, la Municipalidad de Neuquén confirmó la nueva fecha y hora para realizar el esperado sorteo de los premios mayores.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, anunció que el evento se realizará finalmente este martes a las 12:45 en la Sala de Sorteos del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN).

«Hoy a la mañana trabajamos para que el sorteo se pueda hacer en vivo. Se va a hacer en el IJAN tal como estaba previsto para anoche, cuando las condiciones climáticas nos obligaron a suspender para garantizar la seguridad», explicó la funcionaria.

Fiesta de la Confluencia 2026: qué se sortea

El acto mantendrá el esquema original y pondrá en juego los premios más codiciados que no pudieron entregarse en el cierre del festival:

Una camioneta Toyota 4×4 .

. Una vivienda prefabricada de dos dormitorios (de la firma Viviendas Roca).

Una motocicleta eléctrica.

Un monopatín eléctrico.

Cómo seguirlo

El sorteo será transmitido en vivo para garantizar la transparencia. Una vez finalizado el acto, los resultados y los ganadores serán publicados inmediatamente en las redes oficiales de la Municipalidad de Neuquén y en los medios regionales.

Respecto al sorteo de la casa, Pasqualini aclaró que participan quienes se inscribieron en el stand de la empresa durante los días que duró el evento en la Isla 132.