Fiesta de la Confluencia 2026: mientras desarman el escenario, el municipio de Neuquén monitorea el clima para definir qué pasará con los shows

Desarmado del escenario de la Fiesta de la Confluencia 2026. Foto: Cecilia Maletti.

Este lunes, habrá una reunión clave para definir cómo se seguirá luego de la suspensión de la Fiesta de la Confluencia 2026. La cancelación fue ayer por los vientos y ráfagas. Así lo indicó Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén.

Se monitoreará el pronóstico que repercutió el domingo en la cancelación de la última fecha del festival que tuvo desde su inicio una convocatoria multitudinaria. Se espera hoy un comunicado oficial.

Definen que harán luego de la suspensión de la Fiesta de la Confluencia

Baggio señaló que ayer en treinta minutos se logró hacer la evacuación de 250 mil personas. La medida se tomó luego de que se interrumpiera el show de Tizishi y antes de que sea el horario para que sea el recital de La Joaqui, uno de los atractivos principales de la fecha.

«Estamos frente a una alerta climática de tres días. Vamos a tener viento fuerte, en algún caso alerta amarilla. Estamos monitoreando los pronósticos en este momento», dijo Baggio esta mañana en diálogo con LU5.

«Lo que ocurra en adelante con la fiesta y los recitales que se cancelaron dependerá de las condiciones climáticas», explicó el funcionario.

Esta mañana había operarios que ya trabajaban en el desarmado del escenario principal ubicado en la Isla 132.

Por viento, suspensión el domingo de la Fiesta de la Confluencia 2026

El domingo, con un comunicado se avisó la suspensión de la última fecha del festival. «Debido a un cambio inesperado en las condiciones del viento, se suspende la jornada de hoy», dijeron desde la organización.

La medida se tomó con el fin de resguardar la seguridad del público y los artistas.