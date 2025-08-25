«Ayudémoslos a que sepan qué hacer con sus emociones»: Gastón Pauls habló sobre prevención de adicciones en Neuquén

Gastón Pauls presentó su ciclo “Hablemos. Charla de Prevención de Adicciones» en Neuquén, una exposición que hace años recorre el país. La conferencia también la brindará en San Martín y Junín de los Andes.

“Yo sólo cuento lo que me pasó a mí con las drogas, pero trato de no hablar tanto de la droga en sí, sino de hablar sobre si estamos generando pibes conscientes de sus emociones«, contó el actor en la charla que dio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo.

«Por eso más que educarlos sobre los efectos de las drogas, ayudémoslos a que sepan qué hacer con sus emociones, porque si educamos gente emocionalmente sana, es más difícil que vaya a consumir”, opinó.

La actividad fue libre y gratuita, y contó con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de Neuquén, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad.

Durante la charla, Pauls expuso que “la situación es cada vez más compleja, más desesperante y más angustiante». «Esta es la radiografía que puedo sacar en diez años de charlas de haber ido en persona a los pueblos, ciudades y provincias”, agregó.

El actor destacó el encuentro que representa un “espacio de diálogo y de compartir testimonios«. «Que yo pueda contar el mío, o el de una madre, o un hijo, y que puedan decir `yo también estoy en recuperación’, nos encontramos y nos hacemos bien”.

Por último, expresó que “si mi testimonio o el de otro le sirve a alguna persona para decir ‘puedo pedir ayuda’, todo esto valió la pena y tuvo sentido”.

Pauls llevará la misma conferencia a San Martín de los Andes el miércoles 27 a las 18.30 en el polideportivo de Chacra 2 “Javier Carriqueo”, y a Junín de los Andes el jueves 28 a las 10 en el gimnasio IMA (Laura Vicuña 480).