Gastón Pauls llega a Neuquén con su charla sobre prevención de adicciones

El reconocido actor y conferencista Gastón Pauls presentará en Neuquén su ciclo “Hablemos. Charla de Prevención de Adicciones”, una propuesta que busca abrir el diálogo con jóvenes en torno a los consumos problemáticos y promover la salud integral.

La recorrida de Gastón Pauls por Neuquén

La primera cita será este viernes 22 de agosto a las 20 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en la capital provincial. La actividad es libre y gratuita, y cuenta con el acompañamiento del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres de Neuquén, a través de la secretaría de Juventudes y Diversidad.

Luego, Pauls llevará la misma conferencia a San Martín de los Andes el miércoles 27 a las 18.30 en el polideportivo de Chacra 2 “Javier Carriqueo”, y a Junín de los Andes el jueves 28 a las 10 en el gimnasio IMA (Laura Vicuña 480).

Gastón Pauls y una propuesta para reflexionar en Neuquén

Desde la organización explicaron que el objetivo es generar espacios de contención y reflexión, en un contexto donde los consumos problemáticos, los suicidios y las violencias autoinfligidas atraviesan de manera directa a las juventudes.

“Vamos a seguir haciendo actividades de este tipo, con llegada a jóvenes, que los ayude a transitar situaciones complejas como lo es la problemática de los consumos”, señaló la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco.

Además, valoró la presencia del actor: “Conocemos el trabajo que viene haciendo Gastón Pauls y contar con su mirada y aportes ayuda a reforzar la prevención de los consumos”.

Gastón Pauls, una trayectoria vinculada a la prevención

La charla forma parte de las iniciativas que impulsa la ONG Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA), creada por Pauls en 2004.

El espacio trabaja en la inclusión social de personas atravesadas por los consumos, desarrolla contenidos de prevención y promueve actividades artísticas como vía de acompañamiento.

“Cada encuentro es una oportunidad para hablar de lo que muchas veces se silencia”, suele remarcar el actor, que desde hace más de 20 años recorre el país compartiendo experiencias y testimonios en primera persona.