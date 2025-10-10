Bailar sin límites: el grupo de mujeres de Cipolletti que cumplirá el sueño de competir en un certamen nacional

Hace años que el taller de coreografías del gimnasio Plena de Cipolletti forma parte de la rutina de muchas mujeres que eligen tomarse un tiempo para ellas mismas. Lo que comenzó como una actividad recreativa fue creciendo con el pasar de los años y hoy se prepara para competir por primera vez en el campeonato nacional de danza Argentina Baila. «Para nosotras es un sueño», expresaron.

Detrás del brillo que irradian las bailarinas de Plena cuando se suben a un escenario hay historias que atraviesan a cada una. Hay docentes, empleadas, madres, trabajadoras de distintos rubros. “Somos mujeres que trabajamos en diferentes lugares, y eso para nosotras es muy importante», contó la directora del gimnasio, Lorena Rodríguez.

Es por eso que «cada clase es una lucha, un logro«. «Sabemos lo que cuesta hacerse el tiempo. Pero también es nuestro espacio, nuestro momento feliz”, agregó.

Las luces del gimnasio Plena se encienden cada tarde. Entre risas, pasos de baile y la música de los parlantes, 12 mujeres se desafían a sí mismas. Durante las últimas semanas, el grupo pasó de reunirse dos veces por semana a hacerlo casi todos los días.

“Nos juntamos cinco veces por semana para poder prepararnos bien para esta fecha”, dijo Lorena, orgullosa. Es que este fin de semana viajan a Bahía Blanca para participar del campeonato Argentina Baila. “Para nosotras era un sueño participar en algún concurso, presentarnos, que conozcan nuestro trabajo. Siempre lo íbamos posponiendo, pero este año nos animamos y le pusimos toda la garra”, expresó la referente del grupo.

Participarán en la categoría Senior, reservada para mayores de 40 años, y competirán con una propuesta llamada Freedance, ya que les permite bailar el ritmo que más les guste. “Bailamos diferentes géneros, pero en esta ocasión elegimos hacer un mix de canciones de los 90 y 2000 cantadas por mujeres, como Shania Twain, Christina Aguilera y Beyoncé. Queríamos reflejar nuestro esfuerzo y nuestra fuerza como mujeres que combinamos todas nuestras cosas para hacer lo que nos gusta”, explicó la directora.

El viaje y la competencia también implicaron un esfuerzo económico. “Lleva gastos, y no siempre todas podemos afrontarlos. Nos ayudó mucho la colaboración de los compañeros del gimnasio, de otras actividades, y también las familias y los amigos, que compraron rifas y nos ayudaron a juntar los fondos para poder viajar”, contó Lorena.

El grupo parte este viernes a las 23 rumbo al certamen. “Tenemos todo el sábado para practicar allá, acomodar y ponernos a tono. El domingo es la competencia. Arranca a las 14.30 y nos puede tocar en cualquier horario de la tarde”, detalló la directora con un entusiasmo difícil de disimular.

Es que las bailarinas arman una coreografía y el mundo se detiene. “Para mí bailar es libertad, liberarte. Estar pensando solo en lo que estás haciendo en ese momento y disfrutar. Es disfrute total”, manifestó Lorena, la directora.

Sus compañeras coinciden. “Siempre decimos que el taller coreográfico es nuestro momento y nuestra hora feliz. Es dejar todo atrás por un ratito: los problemas, las responsabilidades, y dedicarnos plenamente a nosotras, para reírnos, disfrutar y concretar proyectos”, dijo otra de las integrantes, Lorena.

Paula, también parte del grupo, agregó: “Bailar es liberarse y disfrutar mucho del grupo, que es genial y muy unido. Es un pilar fundamental tener un lindo grupo. Es una hora en la que te olvidás de todo y llegás más contenta a tu casa”.