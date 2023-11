Bajo el lema "No es guerra, es genocidio" marcharon por Palestina en Neuquén

Una nutrida columna de personas se concentró a las 18 en pleno corazón de Neuquén capital para expresar su apoyo a Palestina, que vive tensos momentos tras el conflicto bélico que protagonizan Israel y el grupo extremista Hamas.

La movilización estuvo organizada por organizaciones políticas de izquierda y también sociales. «No es guerra, es genocidio», fue uno de los lemas más importantes y resonantes durante la marcha que se desplazó por la Avenida Argentina desde el monumento al general San Martín.

La marcha empezó en el monumento a San Martín. Foto: Oscar Livera

Nico Mc Namara -dirigente del MST en el Frente de Izquierda-, aseguró que «la población de Gaza se encuentra acorralada, con bloqueos en sus tres salidas, y se enfrenta a una inminente invasión militar por mar, tierra y aire».

Referentes de la izquierda en la provincia encabezaron la marcha. Entre ellos Angélica Lagua, Priscila Ottón y Lucas Arias.

Una importante cantidad de personas se acercó desde las 18 pidiendo paz para Palestina. Foto: Oscar Livera

En la previa se había anticipado que la intensión de la manifestación era involucrar a la sociedad neuquina en la situación en Gaza y que se «genere conciencia sobre la importancia de encontrar una solución pacífica y justa para el conflicto en la región».

La mayor parte de la manifestación estuvo protagonizada por agrupaciones de izquierda. Foto: Oscar Livera

«Esto no es una guerra porque no hay un Estado palestino conformado como tal. Por un lado, hay un Estado ocupante, que es el Estado sionista que está haciendo una ocupación ilegal y colonial de Palestina, y, por el otro lado, hay movimientos de resistencia. No avalamos la violencia de ningún lado, por supuesto, pero la población civil que está siendo masacrada es la población Palestina», explicó la integrante de la cátedra de Estudios Palestinos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, Miti Martín en dialogó con RÍO NEGRO RADIO.