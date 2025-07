Bariloche con un nivel de ocupación del 83%: «Prevalece el turista de paquete»

“Algo de turistas se ve, pero no gastan”. “No es una temporada buena, tampoco una temporada mala”. “La gente busca precios y se cuida muchísimo para no gastar”. En medio de la temporada de invierno, las percepciones de los comerciantes de Bariloche coinciden.

El tránsito por las calles céntricas refleja, de alguna forma, el 83% de ocupación que informa la Secretaría de Turismo de Bariloche. En las esquinas, los promotores de excursiones están atentos para interceptar turistas, los visitantes se hacen notar con bolsas de chocolaterías y celular en mano tomando fotos. Y lo que más se escucha por estos días en la ciudad cordillerana es el portugués. Los carteles en los restaurantes informan que “el dólar se recibe a 1.280 y el real, a 210”.

Las confiterías trabajan con buena ocupación. Foto: Chino Leiva

Carina Díaz y Viviana Ríos, dos amigas oriundas de Corrientes, consultaban por precios de excursiones en la tradicional calle Mitre, junto a Eva Daniel, de 14 años. “Es nuestra segunda vez en Bariloche: yo soy promo 92 y ella, promo 94”, bromeó Carina.

“Todos los inviernos contratamos un tour y recorremos distintos lugares. Hacia tiempo que pedíamos Bariloche. Este año se nos dio y encontramos hermosa la ciudad aunque con muy poca nieve en el cerro Catedral”, se lamentó Viviana.

El viaje previsto de una semana de estas correntinas incluye un recorrido por Siete Lagos, Villa La Angostura. “Pensamos que Bariloche era caro, pero no, re bien. Hay que recorrer nomás. De hecho, conseguimos comida para mí que soy celíaca y para ella que es vegetariana”, agregó Viviana.

Los comerciantes insisten en que bajó el ticket de compra. Foto: Chino Leiva

Cinthia Flores, de Trelew, recorría el Centro Cívico junto a sus hijos y unos familiares de La Pampa. Su estadía en Bariloche es de solo cuatro días porque ya estuvieron recorriendo la región. “Vinimos a conocer la nieve porque los chicos nunca habían visto. Algo hay. Nos llama la atención la cantidad de gente que hay. Alquilamos una cabaña para no tener que salir a comer afuera y cocinar ahí. Y vinimos en el auto para poder pasear por nuestra cuenta”, contó la mujer.

Noelia Ortiz, de Asunción, en Paraguay, recorría la plaza del Centro Cívico junto a sus dos hijos. Todos los años suelen viajar a Buenos Aires, pero en esta ocasión quisieron conocer la Patagonia. “La idea era ver nieve. El año pasado viajamos a Italia, pero nos resultó más barato que el sur argentino. Alquilamos un auto y con eso nos movemos. También alquilamos una cabaña para poder cocinar”, señaló.

Mucho movimiento se puede apreciar en las calles céntricas de la ciudad. Foto: Chino Leiva

Vanesa Coto Torres, de Costa Rica, tomaba un chocolate en una confitería de la calle Mitre. Es la primera visita de su familia a Argentina. “Nos decidimos por Bariloche porque los chicos querían conocer la nieve y fue una recomendación. Llegamos a Buenos Aires, conocimos Calafate y ahora tenemos cinco días en esta ciudad con la idea de conocer el cerro Catedral, Circuito Chico, el lago. Se siente el frío, pero nos vinimos preparados. Encontramos todo muy caro, especialmente la comida y la ropa”, manifestó.

El perfil del turista este invierno

Desde la Federación de Entidades y Empresas de Bariloche (Feeba), advirtieron que, en esta primera parte de la temporada de invierno, la ciudad ha recibido principalmente “el turista de paquete” que arriba con todos los servicios contratados.

Consideraron que hay un buen nivel de ocupación aunque no incide en el movimiento económico ya que “el gasto es algo acotado”.

“Con la escasa cantidad de nieve, hay mucha gente dando vuelta en el centro. Se ve más movimiento. El turista de buen poder adquisitivo que, cuando nieva, se toma un avión y viene sin preguntar cuánto sale y disfruta del centro de esquí, no está. Ese turista hace un gasto mayor en los comercios en general”, recalcó Leonardo Marcasciano, presidente de Feeba.

Advirtió que “se nota esa ausencia que continuará en tanto no haya nieve”. Por otro lado, aclaró, “al no haber nieve, hay más actividades en el centro. La gente no va tanto tiempo al cerro porque no puede hacer actividades de esquí. De todos modos, el ticket de consumo es bajo”. Consideró que con el inicio de las vacaciones de invierno en Buenos Aires, “el perfil del turista o el gasto podría modificarse”.

Los egresados invaden la ciudad desde junio. Foto: Chino Leiva

Maitén, de una chocolatería céntrica, señaló que lo que más se ve por estos días en la ciudad son egresados. “La gente, en general, no compra porque viene con lo justo. Los brasileños quizás compran una o dos cajitas. Y eso que mantenemos los precios de enero: 50 mil pesos el kilo”, acotó.

Una moza de una confitería ubicada en Mitre y Rolando reconoció que la ciudad “está llena de brasileños y paraguayos, pero es un turismo muy gasolero. Compran lo justo y necesario”. “A la tarde solíamos tener el salón lleno con recambio constante y hoy, tenemos mesas vacías. Los brasileños compran en el supermercado y quizás, viene un grupo de 15 y se piden 3 chocolates que dividen”, bromeó otro de los mozos.

Luis, propietario de una regalería de la calle Mitre, calificó de “irregular” la temporada. “Un día vendés, al otro ya no. En una buena temporada, trabajás bien todos los días y arranca antes de las vacaciones de invierno”, evaluó.

Daiana, propietaria de dos regalerías en calle Mitre, arriesgó que “es muy flojo el trabajo en relación a otras temporada. Gente anda, pero el consumo no es el de otros años. No se si es el cambio de gobierno o la falta de nieve. Hay brasileños, pero se cuidan más que nunca”.