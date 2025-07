Argentina es el país del mundo con mayor cantidad de enfermedades de tipo gripales

Argentina es el país del mundo con mayor cantidad de enfermedades de tipo de gripales. Así lo revelan sitios internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que toma como base los boletines epidemiológicos de todos los países.

«No solo es el país con mayor cantidad de casos gripales: hay un 20% más que el año pasado y un 48% más graves. Por eso, escuchamos frases del tipo: ‘La tos no se me va y ya llevo como dos meses’. Son cuadros más complejos«, describió Oscar Atienza, médico magister en Salud Pública y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, a diario RÍO NEGRO. Se refirió a dos agentes virales que son los que principalmente están afectando en esta época: la Influenza A y el Covid-19.

¿A qué se deben las cifras alarmantes? Atienza lo atribuyó al impacto del «movimiento antivacunas» que hizo que mucha gente haya dejado de vacunarse y menos aún «contra la gripe y el Covid».

«Hace 40 días atrás, al inicio de la temporada de invierno, que es el momento en que la gente se debe vacunar, el secretario de Salud de Estados Unidos, un referente antivacunas, visitó el país. Lo único que plantearon es que se estaba trabajando para que cuando ingrese una vacuna sea mucho más seguro. Hoy día eso se hace. Pero ese mensaje tiene un fuerte impacto en la opinión pública. La gente duda: ‘Si a partir de hoy se incorporan las vacunas seguras, ¿qué me estoy poniendo?‘», indicó.

Atienza mencionó el reporte del boletín epidemiológico de agosto del año pasado: «Sólo el 54% de los niños se vacunó con la Triple Viral para el sarampión. La mitad de la población. ¿Qué pasó este año? Tuvimos un brote: aumentó un 3400% el sarampión con respecto al año anterior. Los casos de Hepatitis A subió un 430%; la tos convulsa, 134%. Son todas enfermedades agrupadas como ‘enfermedades prevenibles por vacunas’. Entonces, si este año la cobertura volvió a bajar, la lectura es que el año próximo, habrá más casos«.

Este año el posicionamiento de Argentina a nivel mundial en relación a las enfermedades de tipo gripales llamó la atención de los especialistas. Atienza advirtió que el año pasado, «ni siquiera estaba en los radares». «Si bien es normal que, en invierno, tengamos un aumento de casos de gripe, no lo es tener un 20% de aumento y que los casos sean un 48% más graves. Lamentablemente, la gente subestima este tipo de enfermedades«, añadió.

Las estadísticas del año pasado, mencionó, daban cuenta de «un exceso de muertes del 11% entre la población mayor a 65 años. Una variable es el tema gripe y otra, el recorte de medicamentos. Claramente hay un aumento de la tasa de mortalidad por enfermedades gripales. Y hoy uno escucha que es alta la tasa de gente internada en terapia intensiva por cuadros gripales».

Atienza advirtió que los datos se obtienen de los Boletines Epidemiológicos de los países y son analizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). «Así se compara la situación de los países. Por eso, es importante no salirse de la OMS«, evaluó.

Argentina lidera los casos, seguida más atrás por países latinoamericanos como Brasil, Chile, Bolivia, Perú y Uruguay y, países de África.

«En el último año y medio, muy poca gente se ha colocado la vacuna contra la gripe. Como no hay demanda no la traen. El que la quiere va, no la encuentra y ya no vuelve más. Lo mismo pasa con las vacunas infantiles. Los papás no vuelven», señaló.

Neuquén: «No hay números que alarmen»

Luciana Moya, referente del Departamento de Enfermedades Crónicas Transmisibles del Ministerio de Salud de Neuquén, consideró que «es frecuente que aumenten los casos y que haya mayor circulación viral en época invernal«.

Recalcó que, en las guardias de Neuquén, registran muchos casos de Influenza -en especial H1N1 y el virus respiratorio sincicial-. «Tuvimos una mayor cantidad de consultas por motivos respiratorios en guardia, pero hoy están disminuyendo. Hay una mayor circulación viral, pero no tenemos números que nos alarmen. Es lo que suele pasar en esta época«, afirmó.

Destacó que este invierno «fue especialmente frío y esto implica que no haya ventilación suficiente y por lo tanto, el contagio de los virus es más alto. La gente tiende a tener todo cerrado y al juntarse con otros, los virus se trasmiten. Pero Neuquén transita una situación muy similar a la del año pasado».