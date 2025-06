La clave de Bariloche que aúna esfuerzos para que el invierno sea un éxito

A pocas semanas del lanzamiento de la temporada invernal, el Emprotur y los operadores turísticos de Bariloche apuestan a seducir al público indeciso con un programa de congelamiento de precios y descuentos de hasta el 40% en alojamientos, excursiones, gastronomía y comercios. La propuesta, aseguran, es inédita.

El contexto es complejo. Argentina resulta un destino caro para el turista extranjero; mientras que el local -aquel que tiene posibilidades de viajar en vacaciones de invierno- analiza la coyuntura macroeconómica y, al igual que en el verano, probablemente defina sobre la marcha. Bariloche suma otros dos componentes: la ausencia de nieve y la reciente definición del valor del pase de esquí en el cerro Catedral, fijado en 115 mil pesos, al igual que el año pasado.

Ante un panorama poco favorable, el sector público y privado de la ciudad cordillerana decidió contraatacar, lanzando una agresiva promoción a la que ya adhirieron más de 120 establecimientos. Con solo ingresar a la página web (https://barilocheturismo.gob.ar/Bariloche-sale/gastronomia.php), se pueden acceder a todo tipo de descuentos.

Los prestadores turísticos esperan que el pronóstico de nieve se cumpla. Foto: Chino Leiva

Hoy las reservas rondan el 55% para el invierno en Bariloche. En los alojamientos céntricos, ese porcentaje alcanza el 70%. El desafío es alcanzar el 80% de ocupación.

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, explicó que la promoción para el invierno se centró en Brasil, Chile y Argentina, pero advirtió que «se necesita una nevada para que el turista defina su viaje«. «Apuntamos a tener un panorama más fuerte con la nieve. Hoy es difícil saber. Tendremos una base cuando caiga la primera nevada porque esas imágenes se difunden de inmediato y la gente toma impulso para viajar», señaló el funcionario.

Años atrás, la tendencia para el receso invernal era sacar los pasajes de avión con, al menos, cuatro meses de antelación. Hoy, la gente reserva a último momento. Por eso, también se apuesta al turismo de cercanía que, en auto particular, desembarca en unas pocas horas en la ciudad.

Bariloche Sale apunta a un turismo doméstico que aún no tiene decidido a dónde viajar. El desafío es que desestime irse al exterior. Sin embargo, la plataforma no es excluyente para los extranjeros, aunque los prestadores coinciden en que «con un dólar caro, el destino no resulta del todo competitivo».

En tanto, Lucio Bellora, responsable del programa desde la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche, lo calificó como «un componente promocional«: «Estas construcciones colectivas ya han demostrado en Bariloche que marcan un camino, tal como sucedió con el Bariloche a la Carta, en un momento duro de la gastronomía (por la caída de ceniza de la erupción del cordón Caulle Puyehue). Y hoy es lo que es. Este tipo de acciones nos sirven: es un formato que luego, apagamos, ponemos en un cajón y lo sacamos cuando lo necesitamos».

Bellora destacó la variedad de oferta hotelera, desde hoteles, departamentos de alquiler, hosterías y hostels, algunos con beneficios de hasta el 40%. En gastronomía, por ejemplo, es posible descargar un voucher para usar entre julio y septiembre. «Muchas agencias de turismo congelaron sus precios hasta diciembre, pero algunas, incluso, proponen descuentos. Se siguen sumando emprendimientos», dijo.

¿Cómo sabe el turista que realmente se aplica un descuento? Bellora explicó que, el caso de los hoteles, es posible consultar, a través de las plataformas de búsqueda para, luego, chequear con las promociones de Bariloche Sale. «Si te gusta el descuento, haces click y el hotel vende de manera directa. No están en el medio los grandes jugadores de la sota, como Despegar o Booking«, manifestó.

Poco a poco comienzan a desembarcar los visitantes a la ciudad cordillerana. Foto: Chino Leiva

A días del lanzamiento de la página, el público de Buenos Aires fue el más interesado en las promociones, seguido por Santa Fe, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Las mujeres, por otro lado, consultan mucho más que los hombres.

Caída en los tickets de venta

Catedral Alta Patagonia aún no arriesga la fecha de lanzamiento de la temporada. «Dependemos de las próximas nevadas. De cumplirse el pronóstico, estaríamos abriendo antes de fin de semana, pero por el momento, no tenemos una fecha exacta«, indicaron desde la empresa concesionaria del cerro Catedral al ser consultados.

Respecto al éxito de la temporada invernal, Pedro Dranziber, un comerciante de la calle Mitre, la principal arteria comercial de Bariloche, advirtió que «es difícil prever algo en este contexto. Pero estamos convencidos que el congelamiento de precios va a ayudar». Consideró que, «el año pasado, el valor del pase de esquí fue un sacudón: nos convertimos en el centro más caro de Sudamérica. Ni siquiera en Europa te cobran eso. Este año, mantener el valor en 115 mil pesos también va a ayudar».

De todos modos, señaló, el comercio «es un mundo aparte de las reservas que vayan registrándose. Lo nuestro es día a día. Lo que notamos hoy es que las ventas no son buenas, la gente no gasta tanto, pero sigue viajando. De hecho, esta semana, hay entre 15 y 18 vuelos que llegan a Bariloche por día«.

Según este comerciante, muchos locales cerraron en la calle Mitre en los últimos meses, pero a la vez, ya volvieron a ocuparse. «Los tickets se han achicado. En mi caso, las ventas no han caído, pero son por menores precios. Lo que notamos es que la gente que viene por una semana se hace una escapada a Chile. Por eso, los locales de ropa y calzado fueron desapareciendo», especificó Dranziber.

Las ventas no caen, pero los tickets son por menor valor. Foto: Chino Leiva

«Insisto -añadió- hay volumen de gente, pero si uno mira los restaurantes más económicos que solían tener cola afuera, hoy tienen lugares vacíos. El esquiador necesita un millón de pesos por día en Bariloche, pero no pisa el centro. Consume todo en el cerro. La gente que, antes venía y pasaba siete días y hacía siete excursiones, ya no las hacen. Quizás reservan 3 y después, pasen por su cuenta en autos de alquiler».

Martín Odriozola, otro comerciante de la calle Mitre, admitió que «la incertidumbre es enorme». Tiene tres comercios. En los dos locales de venta de artículos regionales, no registra una caída de ventas aunque «el ticket es más bajo». «En el negocio de ropa, en cambio, estamos un 40% abajo. La razón es Chile y porque hoy, la ropa no es necesidad. Mucha gente no se irá de vacaciones seguramente porque venir a Bariloche, por ejemplo, implica 100 mil pesos por persona, entre comer y hospedaje. Hoy, tenemos pocos brasileños y se horrorizan con los precios. Al extranjero le resulta caro y el argentino no puede«, opinó.

Odriozola consideró que «Bariloche volverá a trabajar como antes de la pandemia, con bajas muy bajas. Habrá que rascar la olla, por lo menos, este año y el próximo. Nos mal acostumbramos al Previaje que fue una locura. No creo que se repita ese boom de gente y de consumo».

Los valores para vacacionar en Bariloche

Bariloche cuenta con 32.400 plazas hoteleras y la variedad de precios es amplia. Se puede encontrar hospedaje a partir de 66 mil pesos para julio, aunque quedan muy pocos lugares por estos valores. En las plataformas más conocidas, el alquiler de un departamento arranca de 115 mil pesos y ronda los 360 mil pesos para un hotel cuatro estrellas, por ejemplo.

A través de la página de Bariloche Sale, los descuentos en alojamientos van del 10 al 40%.

Una excursión a Circuito Chico y un paseo a la base del cerro Catedral cuestan alrededor de 30 mil pesos. Un viaje a San Martín de los Andes por Siete Lagos sale 80 mil pesos. Una salida al cerro Tronador y al glaciar Ventisquero Negro, 72 mil pesos.

Entre los paseos lacustres, el clásico es Isla Victoria y el bosque de Arrayanes que ronda los 120 mil pesos, al igual que Puerto Blest y Cascada Los Cántaros.

También se pueden conseguir descuentos en excursiones que van del 10 al 25%. En la mayoría de los casos, hay que abonar en efectivo y los descuentos no aplican para las excursiones de nieve y de aventura.

El desafío es alcanzar un 80% de ocupación en Bariloche durante el invierno. Foto: Chino Leiva

Las clases de esquí en Winter Park en el cerro Otto cuestan entre 190 y 280 mil pesos (todo depende si son clases individuales o colectivas) y el pase diario sale 90 mil pesos. Una excursión a Extremo Encantado en el cerro López tiene un valor de 200 mil pesos (que incluye el ascenso en Defender, culipatín y fondue de chocolate). Una caminata al mirador Laguna Congelada en el Refugio Neumeyer, con almuerzo incluido, sale 220 mil pesos. En tanto, una Noche Nórdica (travesía en cuatriciclo con orugas o motos de nieve y una cena en la montaña) se cotiza en 300 dólares.

El Bolsón tomó el mismo camino que Bariloche. Al pagar tres días de esquí en el cerro Perito Moreno, ofrecen otros dos gratis. La promoción incluye pases, equipos y clases.

Los primeros dos días se desarrollan en la base de la montaña; los tres restantes, en la parte alta.

Es exclusivo para principiantes y válido durante toda la temporada.