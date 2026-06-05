Bariloche despide al Indio Solari con un homenaje abierto en el Centro Cívico este viernes

Bariloche realizará este viernes un emotivo homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redondistos de Ricota, el Indio Solari, quien falleció esta mañana a los 77 años. La convocatoria será en el Centro Cívico y fue impulsada por la Municipalidad. El gesto se replicará en Neuquén, donde seguidores autoconvocaron a una misa ricotera en el Monumento a San Martín.

En Bariloche, la actividad se desarrollará entre las 17 y las 19 y está abierta a toda la comunidad. Según informó el Municipio, el encuentro busca reunir a fanáticos y amantes de la música para recordar la trayectoria artística de quien fue una de las figuras más influyentes del rock argentino.

Homenaje al Indio Solari en Bariloche: cómo será el encuentro en el Centro Cívico

La Subsecretaría de Cultura de Bariloche indicó que el espacio de homenaje permitirá compartir recuerdos, canciones y expresiones de reconocimiento a la carrera de Solari.

Además del encuentro, las autoridades informaron que entre las 17 y las 19 permanecerán cerrados los accesos vehiculares al Centro Cívico para facilitar el desarrollo de la actividad y garantizar la seguridad de los asistentes.

«Desde el Municipio se acompaña este sentido homenaje a uno de los artistas más importantes de la música argentina, reconociendo el profundo vínculo que su obra mantiene con distintas generaciones y el lugar que ocupa en la memoria colectiva de miles de seguidores», expresaron.

Misa ricotera en Neuquén este viernes para recordar al Indio Solari

La despedida al artista también tendrá una expresión particular en Neuquén. A través de redes sociales comenzó a circular una convocatoria para una «misa ricotera» autoconvocada en el Monumento a San Martín, prevista para las 19.

La iniciativa fue impulsada por seguidores del músico y propone un encuentro para compartir canciones y rendir homenaje al cantante entrerriano. También se llamó a un banderazo en el anfiteatro de la capital a partir de las 18 de este viernes.

Durante décadas, Solari construyó una de las obras más influyentes de la música argentina. Primero al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y luego como solista, mantuvo una convocatoria masiva en todo el país, al igual que con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.