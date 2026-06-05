Tras la muerte del Indio Solari, trasladaron su cuerpo a la morgue de Ituzaingó para realizar la autopsia

La muerte de Carlos «Indio» Solari a los 77 años sigue generando conmoción en todo el país. Mientras miles de fanáticos despiden al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la Justicia avanza con las actuaciones de rigor para determinar oficialmente las causas de su fallecimiento.

Según informó Infobae, una vez concluidos los trabajos periciales en la vivienda del músico, el cuerpo fue retirado del domicilio de Parque Leloir y trasladado a la morgue de Ituzaingó, donde se le practicará una autopsia.

La autopsia fue ordenada por protocolo

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el procedimiento fue dispuesto como parte del protocolo judicial que se activa ante fallecimientos ocurridos en domicilios particulares.

La medida busca establecer de manera formal la causa de muerte del artista y complementar las actuaciones iniciadas por la Fiscalía que interviene en el caso.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe definitivo sobre el resultado de los estudios.

Cómo fue el operativo en la casa del músico

Durante varias horas trabajaron en la propiedad efectivos de la Policía Bonaerense, personal de la Policía Científica y funcionarios judiciales.

Según detalló Infobae, la zona permaneció parcialmente vallada mientras se realizaban las pericias correspondientes y se desarrollaban las tareas de relevamiento en el interior de la vivienda.

Finalizadas esas diligencias, el cuerpo del músico fue retirado del lugar por personal especializado para su traslado a la morgue judicial.

Fanáticos se acercaron para despedirlo

A medida que la noticia comenzó a difundirse, decenas de seguidores llegaron hasta las inmediaciones de la casa del artista para rendirle homenaje.

Muchos permanecieron durante horas en la zona con muestras de afecto, banderas y canciones que acompañaron la carrera de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Una despedida que conmueve al país

La muerte del Indio Solari provocó una inmediata repercusión en el ambiente artístico, político y cultural. Referentes de distintos ámbitos expresaron su dolor por la partida de quien se convirtió en un símbolo de la música popular argentina.

Reservado y alejado de la exposición pública durante gran parte de su vida, el músico había realizado su última aparición pública en enero pasado, cuando envió un mensaje grabado para agradecer el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

Mientras continúan los homenajes, la investigación judicial sigue su curso y la autopsia será clave para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.