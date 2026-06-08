Bariloche espera a 140 mil egresados: el turismo estudiantil mantiene su volumen pese a la crisis

A partir de este martes y hasta el 16 de enero, Bariloche se llenará de grupos de estudiantes que caminarán en bloque con camperas del mismo color, entonando los mismos cánticos y manifestando una alegría desmesurada. Esta temporada, el destino del turismo estudiantil recibirá alrededor de 140 mil jóvenes, al igual que los últimos dos años.

«Mantener el número de pasajeros es una excelente noticia teniendo en cuenta la situación general. Esto se da gracias al trabajo que hacen las operadoras que financian los viajes a 24 cuotas para traer a los chicos y a las campañas de Emprotur con el acompañamiento de la Asociación de Turismo Estudiantil», manifestó Roberto Bruzzone, referente del turismo joven en Bariloche.

¿Cuál es hoy la principal complicación de Bariloche como destino de turismo estudiantil? Los operadores plantean dos cuestiones: la fuerte competencia de Brasil que es elegido por muchos estudiantes al terminar el secundario y la situación económica. «Años atrás, viajaban todos los chicos de una división; hoy ya no. Por eso, mantener el número de los egresados que vienen a Bariloche es un trabajo inmenso: hoy ya se está vendiendo el año próximo. Por suerte, hoy los números están algo más tranquilos con la inflación», señaló Bruzzone.

Los jóvenes que desembarquen en Bariloche este año habrán pagado un paquete de 1,4 millón de pesos. El monton alcanza 1,8 millón de pesos para quienes visiten el destino el año próximo. «Los precios se acomodaron un poco: los que vinieron el año pasado habían pagado 700 mil pesos. La posibilidad de viajar se da por la financiación. De esta forma, las familias pueden pagar cuotas de alrededor de 150 mil pesos por mes», admitió.

Estos 140 mil pasajeros que desembarcarán en la ciudad este año, valoró, equivalen 1,1 millón noches cama. Un estudio que realizaron desde el sector arrojó que representan 5.500 puestos directos de trabajo en Bariloche -no hay estimación de los puestos indirectos-. «En este caso, los chicos vienen a la ciudad, haya o no haya nieve. El público está asegurado», recalcó.

Del total de egresados, un 15% corresponde a extranjeros. El grueso proviene de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y este año, se recibirán contigentes bolivianos por primera vez. «Al extranjero no le resulta barato porque el destino se encareció en dólar, pero los operadores dan financiación lo que facilita acceder al viaje», aseguró.

Bruzzone aclaró que el perfil del turismo joven ha ido cambiando en los últimos años. Los paseos en micro, por ejemplo, quedaron atrás y se han reemplazado por «excursiones más participativas, como rafting, tirolesa, four tracks, e incluso recorridos en bicicleta». A diferencia de años atrás, además, muchos optan por el viaje en avión y ya no en ómnibus de larga distancia.

El circuito nocturno con las cinco discotecas (By Pass, Cerebro, Grisú, Rocket y Genux) es el clásico del paquete estudiantil. «Grisú nació en 1969 para la gente de Bariloche y fue creciendo. Hoy nos visita mucha gente que, de regreso a Bariloche, pide entrar a la discoteca ya que la conocieron por primera vez, hace 40 años. hoy vuelven casados, quizás con hijos», dijo.

Bruzzone resaltó que el viaje de egresados marca una bisagra para muchos jóvenes: «Después empiezan todo tipo de responsabilidades», mencionó.

La tendencia nostálgica que convierte el viaje de egresados en una experiencia para adultos

En los últimos años, algunas agencias de turismo ofrecen la posibilidad de repetir el viaje de egresados a Bariloche. La tendencia impactó fuertemente en el sector adulto con un programa que recrea el espíritu del viaje de egresados con «una estética retro premium». Se recorren las discotecas clásicas, las noches temáticas, los hoteles y las excursiones con el desafío de transformar el recuerdo en una experiencia vivencial.

“Un viaje de egresados nunca se va del todo. Queda guardado en recuerdos y amistades. No buscamos que sea igual, pero sí resignificarlo y volver a ese momento”, explicó Javier Pascual, organizador de la propuesta Old School.

El viaje de egresados plasmado en un libro

“Egresados” es el quinto y último libro del joven escritor Santiago Speranza. La presentación en Bariloche fue organizada por la empresa Alliance, que maneja las discotecas de los egresados, al considerar que refleja la importancia de los viajes para los adolescentes en su paso a la vida de adultos y la consolidación de Bariloche como un destino preferencial por parte de los jóvenes.

“El viaje de egresados, a los 17, es un momento muy lindo. Me puse a pensar cómo es que nadie haya escrito nada de este momento tan icónico. Es una semana que se vive con mucha intensidad, incluso el momento previo y posterior», dijo Santiago, en su paso por la ciudad. Consideró que se trata de una etapa bisagra en la vida: «Se termina el colegio. El viaje es una liberación de todo, lejos de los padres, y te empezás a plantear qué viene después. Es un gran viaje de celebración, de los compañeros, de la vida, de tu segunda casa como es el colegio donde pasás tanto tiempo».