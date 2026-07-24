Tragedia en alta mar: hallaron muerto al marinero de Río Negro que cayó al agua desde un buque pesquero en Chubut

allaron muerto al marinero de Río Negro que cayó al agua desde un buque pesquero en Chubut

El mar Argentino se convirtió en el escenario de un trágico accidente. Un marinero que se encontraba a bordo de un buque pesquero que navegaba frente a Puerto Madryn, cayó al agua y, tras un intenso operativo de búsqueda, fue hallado muerto. Con el correr de las horas se confirmó que el hombre, de aproximadamente 50 años, era oriundo de Río Negro.

Un operativo en el mar que terminó en tragedia

El accidente se originó el pasado 23 de julio cerca de las 10.30 mientras el buque pesquero Cabo Vírgenes realizaba tareas de pesca mar adentro. Por motivos que aún se intentan esclarecer, el trabajador cayó al mar y la situación fue advertida rápidamente por un compañero.

Tras esto se activó un operativo de búsqueda en el que participaron alrededor de 40 embarcaciones en las costas de Chubut. El rastrillaje se intensificó con la llegada de Prefectura Naval Argentina (PNA), sin embargo pasaban las horas y no lograban ubicarlo: el mar lo había arrastrado con rapidez.

Cerca de las 15, el buque pesquero Magdalena finalmente lo localizó y lamentablemente estaba muerto. El cuerpo fue recuperado a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. La confirmación llegó más tarde mediante fuentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

La tragedia se produce días después de registrarse otra muerte en el ámbito de la pesca marítima de la Patagonia. El pasado 19 de julio, un tripulante de 37 años del buque Mar Esmeralda murió tras sufrir una descompensación durante la navegación, su autopsia determinó que la causa fue una falla cardíaca aguda no traumática.