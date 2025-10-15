Bariloche lanzó la Expo Laboral para vincular oferta y demanda laboral, en especial de los jóvenes

Bariloche reunió a partir de este miércoles a jóvenes, institutos de educación superior y oficios y empresas. De esta forma, abrió la cuarta edición de la Expo Laboral en el Puerto San Carlos, a pocos metros del Centro Cívico.

Eugenia Becerra, a cargo del área Orientación Laboral de la Dirección de Empleo de Bariloche, explicó que el objetivo es «ser puente y generar sinergia entre el mundo del sector empleador, las instituciones de educación superior y aquellas personas en búsqueda de empleo«.

Por un lado, el desafío es que las personas conozcan la oferta educativa y las búsquedas concretas de las empresas expositoras. En lo que va del 2025, la Dirección de Empleo recibió 1.200 solicitudes de personas que buscan trabajo. Más del 50% son jóvenes y, la mayoría, mujeres a quienes les cuesta más insertarse laboralmente pese a tener un mayor nivel educativo.

«Todos los meses recibimos ofertas laborales, pero hay más demanda de empleo que oferta», apuntó Becerra. «Este año -agregó- se puso el énfasis en las juventudes y en el acceso al empleo. Por eso, la expo se lleva a cabo en la Semana de la Juventud basándonos en los datos del Observatorio que da cuenta que la falta de trabajo en los jóvenes no es un fenómeno local sino regional y nacional».

La Expo Laboral se lleva a cabo en el Puerto San Carlos. Foto: Chino Leiva

Recalcó que, de acuerdo a ese informe, las mujeres jóvenes encuentran los principales obstáculos a la hora de conseguir trabajo aunque son quienes más se capacitan. «Tienen mayor nivel educativo. Sin embargo, registran las tasas de empleo más bajas. La idea es transmitir con qué acciones podemos disminuir esta brecha entre las juventudes y el sector empleador como localidad«, comentó.

Según el estudio, desde las empresas destacan como positivos los espacios de entrenamientos, las prácticas profesionalizantes y pasantías aunque la oferta es bajísima. «Hay que traccionar esas políticas públicas que ya existen pero no están tan explotadas«, dijo.

En el edificio se ubicaron empresas de distintos rubros, desde Invap, Lago Escondido, Mamushka, Mecánica 14, Puelche, La Anónima, como así también la Escuela de Hotelería y la Asociación de Hoteles y Gastronomía, entre otras instituciones. Desde la organización del evento, insistieron en la necesidad de convertirse en puente entre lo que busca el empleador y que, a la vez, las personas que buscan empleo pueda acercar su Currículum Vitae.

El informe del Observatorio de Empleo tomó como base el rango etario de 16 a 29 años. «Los jóvenes representan un 20% de la población», describieron en la presentación del estudio y agregaron: «En Bariloche, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, hay más hombres que mujeres. Lo cierto es que a las mujeres les resulta más difícil insertarse en el mundo laboral, registran la mayor tasa de desempleo e informalidad. Pero a partir de los 30, aumenta la tasa de trabajo».

¿En qué piensan los jóvenes cuando se les pregunta por un trabajo ideal? Según el informe, «pese a la creencia de estos tiempos de asociar juventud a trabajos remotos, los jóvenes de Bariloche continúan asociando el trabajo ideal a la estabilidad y la jubilación (algo que sus padres ya no habían logrado transitar) y, las licencias -especialmente las mujeres que ya son madres o tienen familiares a cargo-«. También esperan tener jornadas que les permita conciliar estudio y trabajo y contar con nuevas posibilidades de crecimiento y capacitación. Manifestaron su preocupación por la baja remuneración.

«Solo el 34% de los jóvenes encuestados registraban alguna prestación laboral durante el primer trimestre de 2025. Esas prestaciones aumentan a partir de los 25 años. De los 25 a los 28 años, el 68% accedió a algún empleo», puntualizó Becerra.

Otro dato fue que 6.700 estudiantes se matricularon en los centros de educación superior y las escuelas de oficios de Bariloche este año. La mitad son mujeres y principalmente, jóvenes de 22 a 26 años.

«Hay una fuerte influencia de estereotipos de género a la hora de elegir una carrera. En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), hay más hombres inscriptos que mujeres. Lo mismo pasa con las carreras de ingeniería de la Universidad Nacional de Río Negro. Pero en el resto de las carreras hay más mujeres», comentó Becerra.