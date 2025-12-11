Bariloche será sede de un evento para impulsar el desarrollo tecnológico

La comunidad científica, tecnológica y emprendedora de la región se reunirá este viernes en Bariloche en el Deeptech Summit, un encuentro diseñado para activar y conectar el talento patagónico con nuevas oportunidades de innovación, desarrollo tecnológico y creación de startups.

La actividad se realizará el viernes de 17 a 19, en una de las sedes de la UNRN en Bariloche, en Anasagasti 1463 y la actividad es gratuita y abierta a la comunidad con inscripciones previas (https://luma.com/98lijuv3)

Organizado por Emtech y Embarca Ventures, el Deeptech Summit propone un espacio de intercambio donde investigadores, ingenieros, fundadores y perfiles técnicos podrán explorar caminos para transformar ideas y desarrollos en proyectos concretos.

La jornada incluirá un conversatorio abierto y la presentación de Booster by Emtech, un proceso de aceleración especializado que acompaña equipos y tecnologías desde etapas tempranas, ayudándolos a validar su potencial, definir estrategias de llegada al mercado y prepararse para futuras instancias de inversión.

“Creemos que puede ser un gran motor de crecimiento profesional, una oportunidad en Bariloche donde hay un gran ecosistema vinculado a la tecnología, buscamos complementar lo que ya existe con este programa de aceleración en el que Embarca aporta su programa Booster y nosotros realizamos un aport por el lado más técnico”, señaló Guillermo Guichal, director de Emtech.

Con el encuentro abierto, Guichal señaló que “se busca fundadores o gente con ideas para seleccionar cinco proyectos para acelerar con el aporte técnico y financiamiento”.

En el programa del Bariloche Deeptech Summit se abordarán ejes referidos a cómo analiza un inversor las innovaciones de alto impacto; cómo llevar ciencia al mercado con la tecnología EmTech; oportunidades para sumarse al primer batch de Booster by EmTech; y también habrá espacio para un intercambio y consultas para quienes deseen explorar proyectos.

Las empresas organizadoras

Emtech, una de las organizadoras, es una empresa con sede en Bahía Blanca y Bariloche, que impulsa el desarrollo de tecnologías innovadoras y la creación de capacidades de innovación regional, trabajando junto a equipos científicos y emprendedores para llevar desarrollos “del laboratorio al mercado”. Su enfoque se centra en construir puentes entre conocimiento, industria y oportunidades de crecimiento global.

En esta propuesta abierta a la comunidad, se asoció a Embarca Ventures, que es un fondo de venture capital con base en Mendoza que invierte en startups de alto potencial en Argentina y Latinoamérica. Con una fuerte presencia en deeptech, ingeniería, software e innovación aplicada, promueve el fortalecimiento de ecosistemas emprendedores y científicos en el país.