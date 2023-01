Bariloche: “Tenemos un índice de riesgo de incendios que nos está marcando extremo”

El jefe de la central del Splif en Bariloche, Orlando Báez, informó que el riesgo de incendios en estos días es extremo en la zona. “Lamentablemente, en estas últimas semanas hemos estado interviniendo en quemas. Los vecinos saben que están prohibidas las quemas y aún así insisten en llevar esta práctica adelante, sin medir consecuencias”, lamentó.

Dijo que para enfrentar esta temporada de verano, donde el índice de peligrosidad de incendios forestales o de interfase es alto, cuentan con el mismo personal de la temporada pasada. Señaló que están a la espera de que se autoricen nuevos ingresos. “Operativos seguimos siendo los mismos 56”, indicó y recordó que el Splif con sede en Bariloche cubre además el área de Dina Huapi.

En cuanto a equipamiento, contó que tienen tres unidades cero kilómetro que se entregaron el año pasado, con los kits. “Nos han llegado un par de motosierras. Nos ha llegado calzado nuevo”, comentó.

Báez sostuvo que están a la espera de la entrega de ropa que la empresa proveedora de Córdoba “nos sigue pidiendo prórroga porque no tiene la tela”. “En cuanto a los equipamientos, estamos también a la espera porque las empresas están pidiendo prórroga porque todos dicen lo mismo: que no está ingresando material al país”, indicó. “Así que estamos recibiendo a cuentagotas, no lo que nosotros quisiéramos recibir en cuanto a las cantidades, pero bueno a cuentagotas va ingresando”, describió.

Recordó que ante la ocurrencia de un incendio forestal o de interfase se trabaja en forma conjunta con los brigadistas de Parques Nacionales, del Servicio de Manejo del Fuego y de los brigadistas de la Policía Federal, que tiene su brigada forestal en el aeropuerto. “Entre esos cuatro organismos se da la respuesta y si es necesario, por intermedio de Protección Civil, convocamos a los distintos cuarteles de bomberos”, explicó.

Advertencia

Señaló que hoy “tenemos un índice de riesgo de incendios que nos está marcando extremo”. “Ya vengo diciendo desde hace un largo tiempo atrás que esta temporada se prevé con mucha sequía, con temperaturas mucho más elevadas”, aseveró.

“En su momento se hablaba que lo fuerte iba a estar entre febrero y marzo. Hoy, se está hablando que desde mediados de enero hacia fines de febrero es donde más extrema va a estar la situación”, expresó.

Aseguró que las zonas críticas que hay en Bariloche “son el Parque Municipal Llao Llao, ladera norte del cerro Otto. En esos sectores es donde hay una gran carga de combustible y que sabemos que ante cualquier descuido o por un fenómeno natural se puede llegar a desatar un incendio forestal bastante importante”.

“Así que tenemos unidades que están haciendo recorridos desde ya hace un par de semanas. De todas formas, siempre trabajamos en forma conjunta con los cuarteles de bomberos y las brigadas forestales que tienen asiento acá en Bariloche”, enfatizó.

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación informaron este martes que el avión procedente de Canadá, con capacidad de 10.000 litros de descarga, arribó a Bariloche, donde tendrá su base de operaciones. (foto gentileza)

El helicóptero de los 10.000 litros

Respecto al helicóptero que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación envió a Bariloche, Báez opinó: “Va a ser una prueba. Nosotros tenemos otra visión con respecto a los medios aéreos”. Desde ese ministerio anunciaron este martes que el helicóptero procedente de Canadá, contratado para esta temporada de verano, tiene una capacidad de descarga de 10.000 litros de agua y que ya arribó a Bariloche, donde estará su base de operaciones.

“Cuando se discutía por qué no se traían otras aeronaves más grandes, nosotros planteábamos que estos aviones que hay actualmente, que hacen descargas de 3.000 o 2.000 litros, comparado con lo que tira un solo avión de aquellos que nos planteaban traer que hacen descargas como este helicóptero de 10 mil litros, nosotros decíamos: bueno si lo dividimos, tenemos aviones más chicos, con menos capacidad de agua, pero haciendo ataques a distintos incendios”, analizó Báez.

“Pero bueno son distintas formas de ver las cosas. Para nosotros va a ser una prueba, adquirir experiencia. Vamos a ver qué zonas de Bariloche puede operar (el helicóptero)”, observó.

“Hoy, sin ir más lejos lo hablábamos en la brigada y lo apuntábamos más hacia la zona de la estepa o hacia las zonas más boscosas, porque en las zonas interfase una gran descarga de agua como esa los daños que provoca son importantes”, evaluó. “Pero es adquirir experiencia, probarlo y ver si realmente funciona en estas zonas o no”, resumió.

Preparados

Afirmó que en el Splif están “mejor preparados, tenemos equipos. No es que estamos desmantelados”. “Siempre tratamos de renovar, ahora estamos analizando algunas reparaciones. De hecho, estuvimos colaborando en Tierra del Fuego. Se estuvo trabajando en el norte del país. Ya no estamos trabajando de temporadas de incendios, estamos hablando de que el personal todo el año está trabajando en incendios”, destacó.

“Estamos preparados, tenemos experiencia, conocimiento. Obviamente, con la humildad y el respeto que siempre el fuego tiene y la meteorología. Cuando se desatan estos incendios trabajamos. Tenemos el compromiso de estar. Después ya queda en manos de Dios si viene una temporada complicada o si es una temporada tranquila”, observó Báez.

“La verdad que nosotros no podemos decirlo, la meteorología nos va dando indicaciones de que va ser nuevamente un verano complicado, independientemente de que tuvimos nieve, lluvia. Más nieve que otra cosa, pero veníamos arrastrando una sequía de muchos años que con una sola temporada de nieve o de lluvia no se recupera”, enfatizó.

“Así que las sequías siguen siendo extremas y como siempre digo: esto no lo hacemos nosotros solos. Si el vecino no colabora es muy difícil que no vivamos una situación como la que vivió la localidad vecina de El Bolsón o las localidades de Chubut”, aseguró.

El riesgo alto de las quemas

“Lamentablemente, en estas últimas semanas hemos estado interviniendo en quemas. Los vecinos saben que están prohibidas las quemas y aún así insisten en llevar esta práctica adelante, sin medir consecuencias”, lamentó.

“Ojalá ninguna de estas quemas termine derivando en un incendio importancia. Hemos tenido quemas que se han escapado y ya hemos labrado las actas correspondientes y ahora queda en manos del Ministerio (de Producción de la provincia) aplicar las multas y que ojalá sean severas. Pero vuelvo a repetir lo hacemos entre todos esto”, aclaró.

Báez recomendó a la población principalmente respetar la prohibición de las quemas de residuos forestales. “Que disfruten de las costas de los lagos, de los ríos llevando una vianda seca, sándwichs, unos mates, que ya no se haga el asado como tradicionalmente se hacía y que obviamente ante cualquier columna de humo recurran a los números gratuitos de cualquier institución, ya sea bomberos, Policía, Protección Civil que ellos nos derivan la denuncia de forma inmediata a nosotros”, recordó. El teléfono del Splif Bariloche es 4437417.

“Muchas veces se nos ha acercado gente a decir vimos a fulanito a menganito pero es bueno que hagan la denuncia, que describan a las personas que andan prendiendo fuego en el caso de que sean intencionales”, manifestó.

“Siempre recordar eso: Hoy están prohibidas las quemas porque la sequía es extrema y la situación que vamos a pasar durante todas las próximas jornadas son temperaturas altas, algo de viento y el índice de peligrosidad va a estar extremo”, advirtió Báez.