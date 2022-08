Bariloche: trabajadores chocolateros insisten con el «plus de temporada» por las buenas ventas de las empresas

los trabajadores chocolates piden a las empresas un plus como el que cobran los gastronómicos. (foto de archivo)

La seccional local del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación manifestó su disgusto por la negativa de las empresas chocolateras a reconocer un adicional “de temporada alta” en los salarios y pide que el buen momento del sector también se refleje en las remuneraciones.

El referente del sindicato en Bariloche, Germán Torres, dijo este jueves que la pretensión es conseguir un plus para los meses de enero, febrero, julio y agosto, como cobran los trabajadores gastronómicos, en coincidencia con los períodos de mayor facturación de las empresas.

En Bariloche existen casi 20 fábricas de chocolate, que trabajan con un producto de neto perfil regional y cuyas ventas están atadas en buena medida a la afluencia turística. Según Torres “venden mucho, les va muy bien y casi no tuvieron temporada baja”.

Aseguró que durante la pandemia, en 2020, la crisis del sector fue muy fuerte y “los primeros sacrificados fueron los trabajadores”. Dijo que “algunos aceptaron sus salarios con quitas de hasta el 50% de sus salarios para conservar los puestos. Hoy las empresas están mucho mejor y estaría bien que le reconozcan algo a su personal”.

Según dijo, las chocolateras locales emplean en conjunto a unas 800 personas y el número se acrecienta con contrataciones de “eventuales” en los períodos de mayor trabajo.

El sindicalista dijo que empezaron con sus planteos por el plus a fines de mayo y todavía no tuvieron respuesta favorable, por eso decidieron “llevar el reclamo a la calle”. Ya realizaron una movilización la semana pasada y tienen previsto volver a hacerlo este sábado durante la Fiesta de la Nieve.

Según Torres, hay empresas que aceptaron en cierta forma la necesidad de compensar a sus trabajadores y Del Turista (por ejemplo) acaba de mejorar los salarios por su cuenta con un 10% “a cuenta de futuros aumentos”, mientras que Rapa Nui otorgó un 15% por el mismo mecanismo y Tante Frida se apresta a implementar también un extra del 10%.

Pero el STIA quiere acordar el plus de temporada para que quede consolidado de aquí en adelante, y reclama fijarlo en el 40%. Torres dijo que los salarios de la actividad sufren una fuerte postergación. La paritaria nacional les significó un aumento del 59,9% a pagar en varios tramos hasta febrero de 2023, de los que hasta ahora les liquidaron 17% y recibirán otro 15% con los sueldos de agosto.

El dirigente reconoció que la realidad no es la misma para todas las firmas y que con las chocolateras chicas podrían tener mayor contemplación, “pero las grandes lo pueden pagar”. Señaló que el sindicato está “abierto al diálogo” y se quejó de que las empresas “hacen oídos sordos y no dan ningún tipo de respuesta”. Les dicen, según afirmó, que “están muy endeudadas y no pueden” asumir nuevos costos.

Ante la falta de resultado en los contactos directos intentados por el gremio, intervino el ministerio de Trabajo, que citó a las partes para una audiencia el próximo martes, informó Torres. Aclaró que de llegar a un acuerdo abarcaría también a otras empresas elaboradoras de alimentos, como los ahumaderos o dulcerías.