Batalla legal entre el municipio de Neuquén y Sens el boliche que busca abrir donde estuvo Las Palmas: claves para entenderla

La novela por la habilitación del boliche Sens en el predio donde funcionó el local Las Palmas, vinculado a la desaparición de Sergio Ávalos el 14 de junio de 2003, sigue sumando hojas en su desarrollo. Ocurre que la municipalidad de Neuquén y el empresario Nicolás Vaamonde, propietario del comercio continuaron la puja de trámites para defender posturas opuestas. Mientras tanto, el comerciante asegura que abrirá sus puertas el próximo sábado 6 de julio.

Las idas y vueltas se agudizaron en la última semana, cuando ante la imposibilidad de obtener la licencia comercial por la falta de aprobación de los planos, Vaamonde compró la empresa Entreteneu SRL que tiene un permiso vigente desde el 9 de diciembre del 2019 (último día de la gestión quiroguista) hasta diciembre del 2024 para funcionar en el espacio de Primero Pobladores 2000 con habilitación de boliche. Al hacerse de la firma y su licencia, el empresario consideró a Diario RÍO NEGRO que el municipio «ya no tiene excusas para no dejarme trabajar».

La jugada administrativa fue respondida con velocidad por el gobierno de Mariano Gaido, que decretó la lesividad de la licencia adquirida por Vaamonde y que había sido emitida por su propio organismo, la Subsecretaria de Comercio. En otras palabras, solicita la anulación de la licencia por la vía judicial, argumentando que hay irregularidades. Entre ellas el tramite de los planos.

Al respecto, Nicolás Vaamonde acreditó a este medio que obtuvo la aprobación de los planos esta semana, después de varios requerimientos «injustificados» para él.

El pedido de lesividad que la gestión municipal remitió, establece como uno de sus justificantes que los planos no ingresaron por Planilla Formulario de Parámetros Ambientales Básicos (FOPAB). La subsecretaria de Comercio de la ciudad, Gabriela Cagol, aseguró a Diario RÍO NEGRO que «eso no se hizo y además, el trámite debe hacerlo el propietario del terreno, no quien tiene una locación de servicio (por Vaamonde)». También resaltó la existencia de una infracción y que la aprobación de planos que se había otorgado a Entreteneu SRL era «de uso reglamentario y no como destino de local bailable».

Para el dueño de Sens, «esto no es un impedimento» porque la aprobación de sus planos fue emitida por Obras Particulares el martes pasado. «Todo esto responde más bien a una acción de último recurso porque saben que cuento con aprobación de planos y una licencia activa totalmente legal y adquirida bajo toda la normativa vigente».

«Ellos ahora quieren anularla porque dicen que estuvo mal otorgada, ahora se dan cuenta, aprobaron una ordenanza el año pasado prohibiendo la actividad en los terrenos, pero no solo tenían activa una licencia sino que además se pagó todos los meses, yo mismo me aseguré de que no cargue con deudas o irregularidades antes de comprarla», aludió.

«El año pasado la misma municipalidad solicitó a Entreteneu SRL una serie de requisitos, mi representado Vaamonde como parte de la empresa, presentó todo esta semana y con una celeridad que sorprende y denota arbitrariedad hoy se nos informa del decreto que pide la lesividad de la licencia», comentó la abogada del empresario, Carla Castiglioni, quien adelantó que «se cuestionará la medida desde lo administrativo y judicial».

El laberinto administrativo y legal parece lejos de terminar y ahora será la justicia la que deberá definir. En el mientras tanto, una jueza (María Celia Gómez) resolvió dar lugar a una medida cautelar solicitada por Nicolás Vaamonde dejando sin efecto las multas efectuadas por el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Neuquén, todas ellas emitidas mientras se promocionaba la apertura del local.