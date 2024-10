Bibliotecas populares de Neuquén en crisis por falta de recursos

Las bibliotecas populares de la provincia de Neuquén están en situación crítica. Desde fines del año pasado no reciben subsidios del organismo nacional que las sostiene (en parte), Conabip. Este año solo seis de las 47 que funcionan en el territorio neuquino, recibieron aportes para gastos corrientes, compra de material bibliográfico y para la ejecución de proyectos.

Las bibliotecas populares están catalogadas en categorías, de primera, segunda y tercera. El gobierno provincial, a través de secretaría de Cultura, Inclusión y Gestión Comunitaria les envían fondos para su sostenimiento. Las de primera están recibiendo en la actualidad, 867.165 pesos; las de segunda unos 740.273 pesos y las de tercera, 628.611 pesos. A esto se suma el aporte mensual de sus socios, que ronda, más menos, los 2.500 pesos. Pero nada alcanza. Sobre todo si se piensa que en muchos casos, en los últimos meses las bibliotecas populares se “desayunaron” con facturas de luz que superan los 100.000 pesos.

Pensando que no solo son ámbitos de apoyo educativo y consultas, sino que además son espacios de inclusión y contención, su realidad, con los recortes en educación y cultura que está llevando adelante el gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, las pone en una alarmante situación y ahogo.

“El panorama ya venía complejo por el desfinanciamiento que está haciendo el Estado Nacional a la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), que era muy importante años anteriores. Las bibliotecas están transitando un duelo”, comentó Alejandra Cortéz, directora provincial de Bibliotecas Populares de Neuquén.

Ese es el punto de origen. El gobierno nacional destina un presupuesto para el organismo que luego se encarga de distribuirlo entre todas las bibliotecas populares del país. Según aseguró Cortéz, no se sabe con certeza, qué es lo que está pasando en el interior de la Conabip. Hay presupuestos que siguen siendo los mismos del año pasado y eso restringe la labor de las bibliotecas.

En la vida local, la vienen peleando duro. Una de las primeras cuestiones es el pago de los servicios. A modo de ejemplo, Cortéz explicó que las funcionan en la capital para la cooperativa Calf son consideradas “empresas”, cuando deberían estar como asociación civil sin fines de lucro.

Son lugares de contención para los barrios pero ya no pueden más

Hay cosas que no se entienden, en lo que es el sostenimiento de las bibliotecas populares. Las que tienen sus “papeles en regla” y cuentan con personería jurídica, en la capital neuquina, están catalogadas para la cooperativa Calf como “empresas”. Cuando en realidad, deberían figurar como asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Cuál sería la diferencia? Los gravámenes que se les impone a la hora de pagar las boletas de luz.

Así, según reconoció Alejandra Cortéz, directora provincial de Bibliotecas Populares de Neuquén, “en las visitas que realizamos, nos encontramos sobre la mesa con facturas de luz que son impagables. Estamos trabajando para realizar un nuevo acuerdo con la cooperativa de energía para cambiar esta situación.”.

En el interior de la provincia, la mayoría de las bibliotecas populares funcionan en dependencias municipales cedidas en comodato. Pero en cada cambio de gestión, los acuerdos hay que renovarlos y no siempre tienen la garantía de poder funcionar en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones.

Otro de los problemas que se está intentando resolver es la cuestión del personal que trabaja a diario en estos espacios. Si no vienen fondos de la Conabip y los de provincia no alcanzan, es complejo solventar el gasto en salarios. Se está armando una propuesta p ara que trabajadores municipales sean reasignados a la atención de las bibliotecas, con un sueldo pagado por los municipios. “Hay mucha gente que trabaja ad honorem, pero es cierto que las bibliotecas populares no la están pasando bien”, concluyó la funcionaria.