Billete de 5000 pesos: la novia lo felicitó por elegir a Messi y se volvió viral

La posibilidad de que comience a circular un billete de 5 mil pesos habilitó el debate por los nombres y personajes emblemáticos a elegir para ser estampados en el papel moneda. Si bien el proyecto de ley original apuntaba a figuras relacionadas con la ciencia argentina, varios consultados por el noticiero rionegrino de Canal 10, apuntaron a lo que les dictaba el corazón y la pasión.

Lionel Messi fue el elegido de unos cuantos, pero lo que se viralizó no fueron esas respuestas, sino la felicitación de la novia de uno de los entrevistados: Guillermo, de Cipolletti e hincha de River. Enamorada, la joven de nombre Belén, no dejó pasar la oportunidad de contar que su pareja ofreció la ocurrente contestación a la encuesta del medio regional. El tuit logró más de 152 mil Me Gusta, más de 4 mil Retweets y fue citado más de 1100 veces.

a mi novio lo entrevistaron del canal diez para preguntarle quién podría llegar a estar en el billete de cinco mil pe para él y respondio MESSI jajajajajajaj como lo amo — Brenda (@breengarcia08) April 9, 2022

En las réplicas hubo de todo, desde gente que se sintió identificada y se divirtió con memes hasta muestras de repudio. Pero todo sumó para que se disparara la circulación. «No sé quién sos flaco pero te quiero», le dijo uno de los usuarios. A lo que otro respondió: «La generación de jóvenes de hoy, NUNCA sería OFENSIVA para la última dictadura militar».

«Si fuera una persona más grande te diría algún político o alguien de la historia, pero alguien más joven te diría «Messi» o «Diego». ¿Quiénes nos representaron mejor en el mundo?«, había dicho el joven. Contento al ver el caudal de reacciones, tuiteó: «Como que se fue de las manos mi respuesta jajajaja aguante MESSI».

Volviendo a la iniciativa legislativa, estuvo a cargo de la diputada radical Ana Carla Carrizo. El objetivo era compensar la inflación que sufre el país, explicó, aunque apuntando a referentes de la ciencia, como la primer médica graduada de nacionalidad argentina, Cecilia Grierson y Bernardo Alberto Houssay, premio Nobel de Medicina y también el primer latinoamericano.