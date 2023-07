La portera de un edificio de la zona de Recoleta denunció que fue amenazada y agredida físicamente por la esposa de un diplomático que reside allí desde marzo. La discusión se habría generado porque la encargada retó a su hija por dejar abierta la puerta del ascensor. La Embajada de Panamá tomó medidas.

En el video que circuló por las redes sociales se puede observar la agresión en el hall del edificio. Juliana Gómez, de nacionalidad paraguaya, tiene dos costillas rotas y está bajo tratamiento médico. Denunció que desde hace varios meses recibe intimaciones y amenazas: «Temo por mi vida», dijo en una entrevista televisiva.

El diplomático en cuestión se llama Carlos Lawson, agregado de negocios de la embajada de Panamá y quien ya fue removido del cargo. Mientras que su esposa es Jessica Giovana Pineda Quinteros.

De acuerdo al relato de la víctima, el conflicto tuvo su epicentro cuando la hija del matrimonio dejó la puerta del ascensor abierta inhabilitándolo por completo. Es allí cuando Juliana intercambia palabras con la menor que derivó en una discusión con su madre sobre la vereda de la calle Arenales 1422.

Posteriormente la esposa del diplomático encara a la portera y decide atacarla con trompadas y tironeos de pelo. «Cuando la señora me agarró del pelo y me dio un puñetazo en la frente quedé inconsciente. No me acuerdo de cuando caí. En la frente tengo un moretón», contó Juliana acerca de las imágenes difundidas.

Tras la brutal agresión a la portera de Recoleta: la Embajada de Panamá echó al diplomático

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá tomó la decisión de retirar de sus funciones al diplomático implicado. La medida también alcanza a su familia, ya que según se explicó oficialmente, «no existen las condiciones apropiadas» para mantenerlos en la Ciudad de Buenos Aires.

«Este Ministerio rechaza todo acto de violencia y reafirma que la conducta de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior debe reflejar, en todo momento y en cada una de sus actuaciones, el respeto y la consideración que Panamá le asigna a sus relaciones con el Estado receptor donde se encuentran acreditados», indicaron desde la sede diplomática.