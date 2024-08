Brutal ataque de perros a una mujer de Cipolletti: terminó con graves lesiones

El lunes al mediodía, Miriam, una vecina de Cipolletti, fue atacada violentamente por tres perros mientras caminaba por la calle Toschi, cerca del acceso a Fernández Oro. Los animales la mordieron provocándole graves heridas en las piernas y brazos.

Miriam relató a Diario RÍO NEGRO, que vio a tres perros corriendo hacia los autos que habían pasado el semáforo. Al principio, los canes regresaron a la vereda, pero pronto comenzaron a morderla, en un ataque que se volvió cada vez más violento.

Así quedó la pierna de Miriam. Foto: gentileza.

La mujer, aterrorizada, intentó refugiarse entre las columnas de la zona, pero los perros la mordían tanto adelante como atrás. Contó que «en un momento de desesperación, me apoye sobre el capó de un auto estacionado, y el conductor, al percatarse de la situación, me dejo subir al vehículo y me trasladó al hospital».

Foto: gentileza.

Miriam sufrió numerosas mordeduras, con un total de «ocho o nueve heridas», de las cuales tres requirieron puntos de sutura, incluyendo graves lesiones en el brazo y una pierna. «Me tuvieron que suturar, pero no se puede cerrar bien en caso de mordeduras, todavia me sangran», agregó.

La afectada hizo la denuncia en la Comisaría Cuarta y se dirigió a la municipalidad, donde contactó a Zoonosis. Sin embargo, el departamento informó que no puede intervenir sin la dirección de los perros o de la persona que supuestamente los acompañaba.

«No quisiera que a otro le pasara lo mismo que a mí, por eso quise visilibizarlo», concluyó.