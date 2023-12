Buscan a Azul, una perrita que se escapó de una peluquería en Regina: «Es mi bebé, estoy desesperada»

Una intensa búsqueda comenzó en Regina para lograr encontrar a Azul, una pequeña caniche que desapareció el 12 de diciembre luego de que se escapara de una peluquería canina. Denisse Cardenas, su dueña, se encuentra totalmente desesperada y pide ayuda a la comunidad para poder encontrarla.

La búsqueda sin resultados mantiene en vilo a la familia de Denisse que día a día sale a la calle en busca de Azul, una pequeña caniche blanca de 5 años que lleva varias semanas desaparecida. Denise indicó a Diario RÍO NEGRO que los días se vuelven más agotadores, pero aún así no pierden la esperanza de poder hallarla.

«Recibimos un montón de llamados, pero lamentablemente los perritos que encontraban no eran Azul», señaló. Denisse resaltó que Azul es mucho más que una mascota, es una integrante más de la familia Cárdenas: «La tengo desde los 20 días, la criamos con mamadera. Tiene todas sus vacunas, tiene su carnet completo, tiene permisos internacionales, documentos. Tiene todo lo que te puedas imaginar».

Azul desapareció en Regina el 12 de diciembre.

«Era mi bebé, yo no tengo hijos pero a ella la crié como una bebé de verdad», señaló entre la angustia que le genera no saber nada sobre el paradero la perrita. Detalló que Azul no tiene alguna marca que la pueda identificar, pero se caracteriza por tener «una boca chiquita, ser toda blanca, flaquita y chiquita».

Azul desapareció hace 18 días

Denise recordó que el día de su desaparición, ella fue quien llevó a Azul a su turno a una peluquería ubicada en barrio Don Rodolfo por el comienzo de los días calurosos y tras dejarla en el lugar, regresó a su casa a la espera del horario para retirarla. Sin embargo ese día la espera se volvió eterna, «a las horas la peluquera me manda un mensaje para decirme que Azul se había escapado», contó.

Con mucha angustia Denisse llegó al lugar y allí la peluquera le explicó que la perrita se había escapado por la ventana, «sinceramente cuando me contó no lo pude creer, Azul en mi casa no hace esas cosas, era raro verla saltar cuando es tan chica». Pese al enojo que le pudo causar el saber que se le escapó a quien estaba a cargo de la caniche ese día, Denisse y su familia comenzaron a buscarla recorriendo todos los barrios de alrededor.

Hoy, tras 18 días de desaparecida Azul sigue sin ser hallada. «La voy a seguir buscando porque la quiero en casa», sostuvo la joven y agregó: «Yo no puedo estar asi sin saber dónde está, sin saber qué le pasó a Azul. Hasta siento que si como le fallo a ella porque no debe estar pasandola bien».

En este sentido pidió a todas las personas que pudieron haberla visto o si en caso de que alguien la haya hospedado en su casa, sin saber que alguien la estaba buscando, que se comuniquen con ella a través de su número de teléfono 2984 953852.